Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (02.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Dank eines starken Cloud-Geschäfts könnte es für SAP bald wieder aufwärts gehen. Die Erholungsbewegung sei zwar vorerst gestoppt - doch in den kommenden Handelstagen könnte das große Kaufsignal anstehen.Das Unternehmen habe die Cloud nach wie vor im Fokus: Im letzten dritten Quartal hätten die neuen Cloud-Aufträge um 37% angezogen. Mittlerweile erwirtschafte SAP in der Cloud mehr Umsätze als on-premise (bei dem Kunden vor Ort). Wegen des starken Quartals habe SAP die Umsatzprognose im Cloud-Geschäft für das laufende Quartal auf sechs Mrd. USD erhöht.Gegenüber Bloomberg habe CEO Bill MCDermott gesagt: "Firmen die jetzt noch nicht aktiv in der Cloud investiert sind, werden in den naher Zukunft überraschende Schritte einleiten, um dorthin ihren Umsatz umzuleiten. SAP ist dann ebenfalls dort, da unsere Kunden es wünschen." Das Ziel sei es dabei im Gegensatz zu der Konkurrenz von CRM-Spezialist Salesforce über Vertrieb und Marketing hinauszugehen und ein Omnichannel-Angebot für E-Commerce zu schaffen, dass sich vom Endkunden bis zur Lieferkette ausbreite.Anleger sollten die Marke jedoch im Auge behalten, denn wird sie überschritten, heißt es: Kaufsignal, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen SAP-Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: