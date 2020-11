Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

98,98 EUR +2,83% (05.11.2020, 11:35)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

98,68 EUR +1,99% (05.11.2020, 11:20)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Bei der SAP-Aktie könnte es jetzt zu einem Rebound kommen. Nach dem Kursdesaster in der vergangenen Woche, zeichne sich endlich ein Ende des Abverkaufs ab. Mithilfe neuer Kaufsignale und der Hoffnung auf ein baldiges Ergebnis der US-Wahl könnte das nun der Beginn einer Erholung sein.Nach der Veröffentlich der Q3-Zahlen am vergangenen Montag sei die SAP-Aktie um rund 22% gefallen. In den darauffolgenden Tagen habe das Papier des Walldorfer Konzerns noch weiter bis an die 90-Euro-Marke zurückgesetzt. In den letzten beiden Handelstagen habe sich die SAP-Aktie allerdings wieder von seiner starken Seite gezeigt und habe sich mit einem Plus von 6% deutlich von dieser Marke abheben können. Während des Anstiegs habe die SAP-Aktie gleich zwei neue Kaufsignale generiert. Zum einen habe der Wert des RSI-Indikators den stark überverkauften Bereich verlassen. Zum anderen habe der Kurs gestern das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei rund 94,80 Euro durchbrochen. Notiere der Titel jetzt nachhaltig über dieser Marke, sei mit einer Aufwärtsbewegung bis zur oberen Gap-Kante bei 105,40 Euro zu rechnen. Werde auch diese Hürde überwunden, wäre mittelfristig sogar ein Gap-Close zu erwarten.Die SAP-Aktie könnte jetzt ihren Boden gefunden haben. Auch auf lange Sicht locke der Titel mit kontinuierlichen Dividendenerhöhungen und einer aktuell fairen Bewertung, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2020)Der Autor Timo Nützel hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: