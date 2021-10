Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (12.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Konzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.In wenigen Tagen, am 21. Oktober 2021, sei es soweit: Dann öffne das DAX-Schwergewicht SAP die Bücher zum abgelaufenen dritten Quartal. Im Vorfeld der geplanten Zahlenvorlage hätten sich bereits erste Analysten zu Wort gemeldet und eine aktuelle Einschätzung zur SAP-Aktie abgegeben. Diese würden positiv ausfallen.Die britische Investmentbank Barclays habe die Einstufung für SAP auf "overweight" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Das Cloud-Geschäft dürfte sich weiter beschleunigt haben, habe Analyst James Goodman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das dritte Quartal geschrieben.Stifel habe das Votum für die SAP-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Walldorfer machten stete Fortschritte, so Analyst Chandramouli Sriraman im Hinblick auf den Bericht zum dritten Quartal. Die Jahresziele seien konservativ, eine weitere Erhöhung sei drin, so der Experte."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich, dass SAP dank seines neuen Cloudfokus langfristig die Trendwende schaffen kann - auch wenn Töchter wie Concur aktuell Sorgenfalten bereiten. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke. (Analyse vom 12.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.Börsenplätze SAP-Aktie: