Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

105,56 EUR +0,15% (21.01.2021, 08:31)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

104,86 EUR +0,92% (20.01.2021)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (21.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Durchbruch über 50er EMA - AktienanalyseDie Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) sind im Oktober kräftig unter die Räder gekommen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Per Gap Down sein die Titel in die Tiefe und erreichten am 02. November ein Verlaufstief bei EUR 89,93 gekracht. Seitdem würden sich die Titel von SAP in einer Kurserholung befinden. In den Vormonaten hätten die SAP-Aktien stetig ansteigen können und aktuell direkt am 50er EMA notieren. Solange die Aktien noch unter dem 50er EMA verlaufen würden, sei mit einem erneuten Kursrutsch zu rechnen. Kurse unter dem 50er EMA würden in der Regel Schwäche andeuten. Auf der Unterseite seien die Papiere allerdings mit der steigenden Trendlinie im Wochenchart bei aktuell EUR 102,00 gut unterstützt. Zudem auch der 200er EMA im Wochenchart bei EUR 103,85 knapp habe erobert werden können. Bisher seien die Papiere in den Vorwochen aber immer wieder am 50er EMA im Tageschart nach unten abgeprallt. Ob nun ein Durchbruch gelinge?Ausblick: Der Aufwärtstrend sei kurzfristig intakt, aber solange der 50er EMA noch nicht nachhaltig erobert sei, hätten die Bullen wenig gewonnen.Die Long-Szenarien: Die Aktien von SAP würden den 50er EMA nach oben durchbrechen und dann Kurs auf das Verlaufshoch vom 04. Januar bei EUR 108,50 nehmen. Gelinge auch hier ein Durchbruch nach oben, wäre das nächste Kursziel der Bullen am 200er EMA bei EUR 114,50 zu sehen. Gelinge auch hier der Durchbruch nach oben, könnten die Bullen Kurs auf das noch offene Gap vom 23. Oktober bei EUR 124,08 nehmen. Gaps würden in der Regel im weiteren Kursverlauf wieder geschlossen und würden als Orientierungspunkte für die weitere Kursbewegung dienen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: