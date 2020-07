Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

134,68 EUR (09.07.2020)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (10.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von SAP treibe den DAX. Nach überraschend guten Zahlen notiere die Aktie des Technologiekonzerns auf Rekordniveau, habe ausgehend von der Empfehlung des "Aktionär" bereits über 40 Prozent an Wert gewonnen. Nicht genug, beziehe man das Ergebnis einer aktuellen Analystenstudie in die Betrachtung ein.SAP habe mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal unerwartet starkes Wachstum erkennen lassen. Nachdem bereits am Donnerstag erste Analysten daraufhin ihre Einschätzungen bestätigt hätten, komme jetzt Barclays mit einem aktuellen Update daher und hebe das Kursziel gleich mal von 120 auf 158 Euro an. Die Einschätzung laute folglich "overweight".Knapp 40 Prozent lägen Anleger, die der "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 15/2020 gefolgt seien, im Plus. Charttechnisch stehe nun weiteren Hochs nichts mehr im Wege. Weitere positive Analystenkommentare dürften die Aktie zudem weiter antreiben, so Leon Müller von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2020)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:134,72 EUR -0,55% (10.07.2020, 08:43)