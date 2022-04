ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (24.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Softwarekonzern habe am Freitag seine Geschäftszahlen zum abgelaufenen ersten Quartal vorgelegt. Obwohl SAP weitere Fortschritte in der Cloud erzielt habe, hätten sich die Anleger von der Gewinnentwicklung enttäuscht gezeigt.Am Freitag sei die SAP-Aktie zwischenzeitlich unter die wichtige 95-Euro-Marke gerutscht, habe sich dann jedoch später etwas erholt und den Handel bei 97,57 Euro beendet. Charttechnisch sei das Papier damit schon längst im Bärenmarkt angekommen (der Drawdown seit 52-Wochen-Hoch betrage -27%). Wichtig wäre nun, dass die SAP-Aktie sich über der 95-Euro-Marke halte. Sonst drohe ein weiteres Abrutschen in den Bereich der 2020er-Tiefs zwischen 85 und 90 Euro.Die SAP-Zahlen seien eher gemischt ausgefallen. Der Markt habe bereits mit starken Ergebnissen in der Cloud gerechnet. Damit das Papier wieder Schwung nach oben bekomme, hätte der Softwareanbieter beim Gewinn überzeugen müssen. Hier hätten die Walldorfer aber sogar unter den Erwartungen gelegen. Daher sei die negative Kursreaktion verständlich. Die SAP-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:96,37 EUR -2,12% (22.04.2022, 22:26)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:97,57 EUR -2,00% (22.04.2022, 17:37)