ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



Weitere Informationen unter www.sap.com. (19.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der deutsche Vorzeigekonzern habe zurück auf den Erfolgspfad gefunden. Die Aktie befinde sich wieder klar auf Erholungskurs. Auch operativ laufe es für SAP immer besser. Neue Wachstumsimpulse sollten unter anderem durch das Angebot "RISE with SAP" kommen.Laut CFO Mucic könnten Unternehmen damit die digitale Transformation sämtlicher Geschäftsprozesse in kurzer Zeit erreichen. CEO Christian Klein pflichte ihm bei: "Geopolitische Spannungen, ökologische Herausforderungen und die anhaltende Pandemie zwingen Unternehmen dazu, sich schneller als je zuvor mit Veränderungen ihrer Geschäfte auseinanderzusetzen. Unternehmen, die ihre Geschäftsprozesse schnell anpassen können, gehören dabei zu den Gewinnern. SAP kann helfen, hier erfolgreich zu sein. Genau darum geht es bei RISE with SAP: Wir helfen Kunden, Geschäftsabläufe in der Cloud neu zu erschließen und damit dem Wettbewerb in ihrer Branche voraus zu sein."Die Strategie setze sich vor allem aus drei Schritten zusammen. Zunächst würden die Geschäftsprozesse neu gestaltet. Im Zentrum stehe dabei die Anpassung der bestehenden Geschäftsprozesse an Branchenstandards und Geschäftsanforderungen der Kunden.Im zweiten Schritt erfolge die technische Migration. Hierzu würden automatisierte Services gehören, die den Wechsel zu modularen und standardisierten Lösungslandschaften in der Cloud erleichtern und somit Innovationen schneller nutzbar machen würden.Das SAP-Management zeige, dass es eine klare Strategie im Kontext seiner Cloud-Strategie verfolge und habe mit "Rise with SAP" ein überzeugendes Konzept zur Cloud-Transformation seiner Kunden erarbeitet. Beste Voraussetzungen für eine weiterhin erfolgreiche Zukunft des größten europäischen Softwarekonzerns. Investierte würden die Gewinne laufen lassen. Auch Neueinsteiger können bei der SAP-Aktie zugreifen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link