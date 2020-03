Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Corona-Crash habe die SAP-Aktie mit in den allgemeinen Abwärtsstrudel gerissen. Mittlerweile stehe ein Minus von knapp 32 Prozent zu Buche. "Der Aktionär" zeige Ihnen Gründe auf, warum eine Korrektur der SAP-Papiere in diesem Ausmaß nicht gerechtfertigt sei."Der Aktionär" habe schon mehrfach darüber berichtet, dass SAP sowohl operativ als auch finanziell auf sehr gesunden Beinen stehe. Das Unternehmen überzeuge durch zweistellige Wachstumsraten beim Umsatz, hohe Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalquote sowie ein investorenfreundliches Management.Der genaue Blick auf das Geschäftsmodell von SAP zeige, dass der Softwareriese bei weitem nicht so stark durch die Coronavirus-Krise tangiert werde, wie der aktuelle Aktienkurs annehmen lasse.SAP sei ein Softwarehaus, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Enterprise Resource Planning-Software (ERP) spezialisiert habe und mittlerweile mit einem Anteil von über 20 Prozent weltweit zum klaren Marktführer in diesem Bereich aufgestiegen sei. Die ERP-Software liefere alle Funktionen, welche ein Unternehmen für den betrieblichen Wertschöpfungsprozess und die Steuerung der unternehmerischen und betrieblichen Abläufe brauche. ERP-Systeme kämen unter anderem in Bereichen wie Materialwirtschaft, Produktion, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Personalwirtschaft, Verkauf, Marketing und Forschung und Entwicklung zum Einsatz.SAP biete mittlerweile einen Großteil seiner Dienste auch in der Cloud an. Damit profitiere der Konzern vom dynamischen und schnellen Wachstum der Cloud-Branche und wiederkehrenden Abo-Erlösen. Die verstärkte Nachfrage nach Homeoffice-Arbeit im Zuge der Corona-Krise werde dieses Wachstum sogar noch weiter beschleunigen. Denn viele Unternehmen würden nun verstärkt auf Clouddienste setzen. Die Vorteile der Cloud lägen in diesem Kontext auf der Hand: Keine Notwendigkeit des fehleranfälligen Remotezugriffs auf die heimischen Server der Unternehmen sowie die bekannten wirtschaftlichen Aspekte eines Abo-Modells (gemietete Software müsse nicht teuer eingekauft oder gewartet werden).Aus charttechnischer Sicht scheine sich schon bald eine Bodenbildung bei der SAP-Aktie abzuzeichnen. Knapp oberhalb der 85-Euro-Marke befinde sich eine starke Unterstützung. Sollten die Bären auch diese durchbrechen, dann würden sie spätestens an der 80-Euro-Marke auf eine sehr hartnäckige Gegenwehr der Bullen treffen. Nach oben gelte es für die Bullen, schnell und nachhaltig wieder die Horizontale bei 90 Euro zu erobern, um anschließend eine stärkere Gegenbewegung einzuleiten.Unabhängig davon, ob die Leute im Home-Office oder im Büro arbeiten würden, würden sie zur Sicherung der Betriebsabläufe weiterhin auf ERP-Systeme und damit verbundene Cloud-Dienste zugreifen. Damit verfüge SAP als Marktführer im Bereich ERP-Software über ein sehr robustes und krisenfestes Geschäftsmodell. Auch charttechnisch scheine sich schon bald eine Bodenbildung abzuzeichnen. Das SAP-Papier habe den Stoppkurs des "Aktionär" bei 100 Euro ausgelöst und notiere aktuell bei 96,73 Euro. Auf diesem reduzierten Niveau würden die SAP-Papiere eine sehr attraktive Bewertung aufweisen.Anleger beobachten die SAP-Aktie auf ihrer Watchlist und halten sich für den Wiedereinstieg bereit, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2020)