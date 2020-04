Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

109,74 EUR +4,51% (09.04.2020, 15:39)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:



716460

Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (09.04.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF), senkt aber das Kursziel von 135 auf 122 Euro.Die Coronavirus-Krise beschäftige die gesamte Welt und gehe natürlich auch am Walldorfer Konzern nicht spurlos vorbei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die umfangreichen Reiserestriktionen würden Implementationen bei Kunden verhindern, die hohe Unsicherheit führe zu Auftragsverschiebungen auf Kundenseite und in Zukunft dürfte auch die ein oder andere Kundeninsolvenz belasten. Trotzdem zeige der aktualisierte Ausblick - bei aller Unsicherheit - eindeutig: SAP bleibe auf Wachstumskurs. Donie gehe sogar davon aus, daß das Kraichgauer Unternehmen langfristig von einem durch die Coronavirus-Krise beschleunigten Digitalisierungstrend profitieren werde. Für viele Arbeitnehmer weltweit sei die Kommunikation in den vergangenen Wochen bereits merklich virtueller geworden. Kommunikation sei allerdings erst der Anfang. Komplette Wertschöpfungsketten und Geschäftsnetzwerke würden zukünftig vermehrt digital gesteuert werden - u.a. mit Technologien von SAP.Aufgrund des gesenkten Ausblicks für 2020 und des reduzierten Bewertungsniveaus an den weltweiten Aktienmärkten reduziert Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel von 135 auf 122 Euro, bekräftigt aber aufgrund der langfristigen Perspektiven seine Kaufempfehlung für die SAP-Aktie. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:110,50 EUR +3,39% (09.04.2020, 15:54)