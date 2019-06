Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,90 EUR -0,11% (06.06.2019, 09:01)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

111,96 EUR (05.06.2019)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (06.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SAP: Auf dem Weg zu neuen Hochs - ChartanalyseNeben zahlreichen technisch schwachen Indexmitgliedern im DAX stechen zweifelsohne die Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) positiv im Index heraus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Erst im April dieses Jahres sei der Wert auf ein neues Allzeithoch bei 117,08 EUR gestürmt. Diese kurzfristige Übertreibung baue der Titel seither ab. Und dies, ohne scharf zu korrigieren. Die Verschnaufpause finde vorrangig auf hohem Niveau statt. Die Kursverluste würden sich deutlich in Grenzen halten, was grundsätzlich anhaltend starke Käufer signalisiere. In dieser Woche habe der Wert ein wichtiges charttechnisches Kursniveau erreicht und sei von dort aus wieder nach oben gedreht.Ausblick: Grundsätzlich stünden die Zeichen bei den Aktien von SAP auf ein Ende der Konsolidierung. Wenngleich die Bullen auch schon erste gute Ansätze zeigen würden, sei der Sprung auf neue Allzeithochs noch nicht geglückt.Die Long-Szenarien: Der Fokus richte sich nun auf die obere Begrenzung eines kurzfristigen Trendkanals, den man analytisch auch als klassische trendbestätigende Flaggenformation bezeichnen könne. Diese verlaufe in den kommenden Tagen bei gut 115,00 EUR. Ein Ausbruch aus der Flaggenformation generiere ein erstes Kaufsignal. In diesem Fall stelle sich nur mehr das Allzeithoch bei 117,08 EUR in den Weg. Könne der Titel auch diese Hürde nehmen, wäre der übergerordnete Aufwärtstrend bestätigt. Ein mittelfristiges Ziel lasse sich in diesem Fall bei 127,60 EUR nennen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: