Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Mit Spannung würden Anleger auf Dienstagmorgen warten - dann veröffentliche SAP die Zahlen zum vierten Quartal. Alles was Aktionäre vorher wissen sollten auf einem Blick:Der Fokus dürfte erneut auf der Cloud-Entwicklung liegen. Doch auch das klassische Lizenzgeschäft sollte, aufgrund der Wichtigkeit des letzten Quartals des Jahres, Beachtung finden. Zudem sei es das erste volle Quartal unter der Führung der beiden Co-CEOs Jennifer Morgan und Christian Klein. Es könnte daher mehr Details geben, wie die langfristigen Ziele erreicht werden wollen und wie die SAP-Kunden wieder in die Entwicklung einbezogen werden könnten.Spannend bleibe, ob SAP seine positive Cloud-Entwicklung aus dem dritten Quartal ins vierte Quartal habe hinübernehmen können - oder, ob es zu einer Enttäuschung wie im zweiten Quartal komme.Die großen Digitalisierungstrends wie die Cloud-Transformation und das unverändert gute Sentiment im IT-Markt würden erneut ein starkes Quartal erwarten lassen. Doch es würden Risiken bleiben, denn das dritte Quartal sei dank eines Auftrages von Microsoft überraschend gut gewesen - und habe Anleger und Analysten womöglich zu euphorisch gestimmt.Gelinge es SAP, das Jahr erfolgreich abzuschließen und werde das neue Jahr genauso stark begonnen, wie das alte Jahr aufgehört habe, könnte die Prognose der Geschäftsführung bald hinfällig sein. SAP erwarte 2020 Gesamtumsätze von 28,6 bis 29,2 Milliarden Euro, Cloud-Umsätze von 8,6 bis 9,1 Milliarden Euro und einen operativen Gewinn von 8,8 bis 9,1 Milliarden Euro.Die Q4-Zahlen von SAP würden um sieben Uhr früh veröffentlicht und "Der Aktionär" sehe nicht genügend Anlass, die Aktie der Walldorfer vor dem Quartalsbericht anzurühren.Es gilt: Dabeibleiben und Gewinne vorerst laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2020)