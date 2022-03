Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (23.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Softwarekonzern komme einfach nicht zur Ruhe. SAP habe zuletzt immer wieder durch negative Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Nun sei bekannt geworden, dass der langjährige CFO Luka Mucic das Unternehmen im März 2023 verlasse. Das stelle die Personalpolitik des deutschen Softwareanbieters zunehmend in Frage.Auch wenn der Konzern von einer einvernehmlichen Lösung spreche, solle laut der FAZ ein interner Streit der Grund für den Weggang von Mucic gewesen sein. Intern solle Mucic sogar gesagt haben, dass er seinen noch bis 2026 laufenden Vertrag gerne erfüllen würde.Mucic gelte als wichtige Konstante bei SAP und genieße bei Kunden, Mitarbeitern und Investoren ein sehr hohes Ansehen. Auch was Öffentlichkeitsarbeit anbetreffe, habe Mucic einen enormen Mehrwert für das Unternehmen geschaffen.Der Manager sei bereits seit 26 Jahren bei SAP aktiv. Er kenne das Unternehmen in- und auswendig und verstehe es wie kaum ein anderer, das Geschäftsmodell und die strategischen Ziele von SAP anschaulich zu erklären, ohne dabei sein Fachgebiet, also die Finanzkennzahlen, außer Acht zu lassen. Ein weiteres Markenzeichen von Mucic sei seine hervorragende Kenntnis der technischen Seite des SAP-Portfolios.Kein Wunder, dass Mucic ein gern gesehener Interviewpartner der Medien im In- und Ausland sei. Für Investoren stehe Mucic insbesondere für Stabilität und Kontinuität, aber auch für Innovation. Er solle den Bereich "Business Process Intelligence" intern vorangetrieben haben und habe immer wieder betont, dass er SAP-Kunden zu "intelligenten Unternehmen" machen wolle. Für SAP werde es nicht einfach oder gar unmöglich sein, einen gleichwertigen Ersatz zu finden.Diese Personalpolitik lasse auch Christian Klein und den SAP-Dino Hasso Plattner nicht in einem guten Licht erscheinen. Plattner sei immer noch Aufsichtsratschef und habe erst vor zwei Jahren Mucics Vertrag verlängert. Damals habe Plattner von einem klaren "Signal der Stabilität in unsicheren Zeiten" gesprochen. Davon sei jetzt keine Rede mehr. "Wir sind Luka Mucic für seine 26-jährige Tätigkeit und sein Engagement für das Unternehmen sehr dankbar", lasse nun Plattner verlautbaren.Auch Christian Klein müsse sich nun den Vorwurf gefallen lassen, dass er mit starken Manager-Persönlichkeiten wie Morgan oder Mucic neben sich nicht lange auskomme. Auch wenn er Mucic als "wunderbaren Mentor" bezeichne, werde bereits gemutmaßt, dass der Abschied des CFO mit Meinungsverschiedenheiten im Vorstand zusammenhänge.Der andauernde Vorstandsumbau und der Weggang von Luka Mucic stoße in der Investorenwelt auf nur wenig Gegenliebe. Aus Sicht des "Aktionärs" zeuge die Personalpolitik des Unternehmens nicht gerade für Kontinuität. Das müsse sich in Zukunft definitiv verbessern, damit sich der Blick der Aktionäre wieder auf die operative Entwicklung von SAP richte. Anleger sollten an der Seitenlinie bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link