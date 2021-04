Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (14.04.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Walldorfer Softwareriese habe heute für einen regelrechten Paukenschlag gesorgt. SAP habe sehr starke Quartalszahlen präsentiert und auch seine Prognose angehoben. Auch Analysten würden weiterhin optimistisch in die Zukunft des Softwarekonzerns blicken.So habe der Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs seine Kaufempfehlung für SAP mit einem Kursziel von 125 Euro bestätigt. Die Lizenzeinnahmen und das operative Ergebnis seien besser als erwartet ausgefallen. Die Abo-Umsätze hätten erste Signale einer Stabilisierung gezeigt. Außerdem habe SAP die unteren Enden der Zielspannen für den Umsatz und das Cloud-Geschäft angehoben. Insgesamt hätten die Resultate für ein wenig Erleichterung gesorgt, auch wenn sie nur wenig Informationen dazu enthalten hätten, wie gut die Angebote zum Umstieg von Lizenzen auf Mietsoftware angenommen würden. Hierzu erhoffe er sich von den am 22. April anstehenden, vollständigen Quartalszahlen mehr Aufschluss.Auch das Gros der anderen von "Bloomberg" befragten Analysten empfehle die Aktie zum Kauf. Insgesamt seien aktuell 24 Experten bullish für die SAP-Papiere gestimmt. Zehn würden empfehlen, die Aktie zu halten und nur vier würden zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 121,50 Euro. Das entspreche einem Kurspotenzial von knapp neun Prozent.Die SAP-Aktie notiere aktuell 4,5 Prozent im Plus bei 117,38 Euro und damit über der wichtigen 200-Tage-Linie. Die nächste wichtige Hürde wäre bereits die Horizontale an der oberen Kante der Kurslücke aus Oktober bei 122,60 Euro.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link