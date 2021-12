ISIN SAP-Aktie:

SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (14.12.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP: Aktie steckt mitten im Aufwärtsimpuls - AktiennewsDie Aktie von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) notiert am Dienstag kurz nach der Eröffnung 0,23% höher bei 122,64 Euro und setzt die Erholung der Vorwoche fort, so die Experten von XTB.Im November sei der Kurs fast um 13% gefallen und habe sich dem Tief bei 112,74 Euro angenähert, das Anfang Oktober erreicht worden sei. Um den Aufwärtstrend zu bestätigen, müsste das Hoch unterhalb der 130er-Marke durchbrochen werden - danach könnte das Vorkrisenniveau (143,32 Euro) als potenzielles Kursziel dienen. Seit dem Ausbruch über das lokale Hoch (117,12 Euro) in der vergangenen Woche sei auch der kurzfristige Trend wieder aufwärts gerichtet, doch aufgrund der beiden offenen Gaps könnte es nochmals zu korrektiven Bewegungen kommen. Solange jedoch die genannte Unterstützung bei 112,74 Euro nicht unterschritten werde, würden die Käufer ihren Vorteil behalten. (News vom 14.12.2021)Börsenplätze SAP-Aktie:121,92 EUR -0,44% (14.12.2021, 11:52)XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:122,16 EUR -0,28% (14.12.2021, 11:38)