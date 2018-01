NYSE-Aktienkurs SAP-Aktie:

Die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) bringt die technologische Revolution in die Unternehmen und entwickelt Innovationen, die nicht nur die Abläufe in der weltweiten Wirtschaft verbessern, sondern auch das Leben der Menschen.



Als Marktführer im Bereich hilft die SAP Unternehmen jeder Größenordnung und Branche, ihre Effizienz zu steigern. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 251.000 Kunden weltweit sind dank der Anwendungen und Services von SAP in der Lage, rentabel zu wirtschaften, sich ständig neuen Anforderungen anzupassen und nachhaltig zu wachsen.

New York (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst J. Derrick Wood von Cowen and Company:J. Derrick Wood, Aktienanalyst bei Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nur noch mit einer marktkonformen Kursentwicklung.Eine Reihe von Umfragen in den letzten sechs Monaten habe relativ schwache Ergebnisse für die SAP SE ergeben.Das EPS-Wachstum dürfte sich in den kommenden Quartalen auf Grund von negativen Währungseffekten erheblich abschwächen. Möglicherweise sei dieses Szenario in den Konsensprognosen noch nicht ausreichend berücksichtigt, so der Analyst J. Derrick Wood.Abgesehen davon sei die Bewertung der SAP-Aktie (KGV-Basis) in den letzten beiden Jahren spürbar gestiegen.