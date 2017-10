Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (30.10.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse der DZ BANK:Die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Software für Unternehmensanwendungen und ist gemessen am Umsatz der weltweit führende Anbieter von Software und Software-Services in diesem Bereich, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Vorstand habe sich frühzeitig auf den Einstieg in das Geschäft mit Cloud-Dienstleistungen fokussiert. Inzwischen sei SAP mit mehr als 137 Mio. Anwendern eigenen Angaben zufolge das größte Unternehmen im Cloud-Bereich für Firmenkunden. Im dritten Quartal 2017 hätten jedoch vor allem negative Währungseinflüsse dafür gesorgt, dass die Entwicklung im Cloud-Geschäft hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, wohingegen das Softwaregeschäft eine solide Entwicklung gezeigt habe.Von Juli bis September 2017 hätten die New Cloud Bookings (Kennzahl für den Vertriebserfolg im Cloud-Geschäft) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14% auf 302 Mio. Euro zugelegt (Q3 2016: 265 Mio. Euro). Die Cloud-Subskriptions- und -Supporterlöse (Non-IFRS) seien um 22% auf 938 Mio. Euro gestiegen (Q3 2016: 769 Mio. Euro), während die Erlöse aus dem Verkauf von Softwarelizenzen und Software-Support-Services (Non-IFRS) mit 3.720 Mio. Euro um 1% zugelegt hätten (Q3 2016: 3.687 Mio. Euro). Bereinigt um Wechselkurseinflüsse hätten die Zuwächse bei 27% bzw. 4% gelegen. Die Umsatzerlöse hätten sich im dritten Quartal um 4% (währungsbereinigt 8%) auf 5.590 Mio. Euro erhöht (Q3 2016: 5.375 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis (Non-IFRS) habe mit 1.637 Mio. Euro nahezu das Niveau des Vorjahreszeitraums erreicht (Q3 2016: 1.638 Mio. Euro), die operative Marge sei im gleichen Zeitraum jedoch von 30,5% auf 29,3% gesunken.Im kommenden Jahr rechne der Vorstand wieder mit einer steigenden Marge. Zudem habe sich der Vorstandsvorsitzende Bill McDermott mit Blick auf die Produktpipeline und den Auftakt ins Schlussquartal zuversichtlich gezeigt, dass die Neuabschlüsse bis Ende des Jahres nochmals zulegen würden. Man sehe Wachstum in allen Geschäftsaktivitäten. Vor diesem Hintergrund sei auch der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr nochmals leicht angehoben worden. Der Gesamtumsatz (Non-IFRS, währungsbereinigt) werde nunmehr in einer Spanne zwischen 23,4 Mrd. Euro und 23,8 Mrd. Euro erwartet (zuvor: 23,3 Mrd. Euro und 23,7 Mrd. Euro). Das Betriebsergebnis (Non-IFRS, währungsbereinigt) solle auf 6,85 Mrd. Euro bis 7,0 Mrd. Euro zulegen (zuvor: 6,8 Mrd. Euro bis 7,0 Mrd. Euro).Auch wenn das dritte Quartal hinter den Erwartungen der Analysten der DZ BANK zurückblieb, erwarten sie eine positive langfristige Entwicklung bei SAP. So profitiere der Konzern vom Trend der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung, einem breiten Produktportfolio, einer hohen Kundenbasis sowie seiner Stellung als globaler Marktführer bei Geschäfts- und Analyseanwendungen. Neben dem Cloud-Geschäft, wo nach Erachten der Analysten der DZ BANK weiterhin ein starkes Wachstum zu erwarten ist, verzeichnet SAP auch eine starke Nachfrage nach der Hochleistungsanalyse-Software SAP S/4HANA. Darüber hinaus sollte das laufende Aktienrückkaufprogramm (500 Mio. Euro bis Jahresende) den Kurs der Aktie stützen.Die Aktie der SAP SE sehen die Analysten der DZ BANK in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung. Nach einer längeren Konsolidierungsphase von März 2013 bis Oktober 2014 sei im Oktober 2014 ausgehend von 50,08 Euro eine Aufwärtsbewegung gestartet, in deren Verlauf die Kursnotierung Anfang Juni 2017 ein Rekordhoch bei 96,38 Euro markiert habe. Anschließend habe die Aktie rund 50% des vorangegangenen Aufwärtsimpulses korrigiert. Ende August sei bei 86,24 Euro ein neuer Aufwärtsimpuls gestartet, der die Aktie Ende letzter Woche auf 96,49 Euro geführt habe.Erweist sich der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch als nachhaltig, werten die Analysten der DZ BANK dies als starkes bullisches Signal und Bestätigung des übergeordneten Aufwärtstrends. Mittelfristig bilde dann die Marke von 107,10 Euro (100%-Projektion des vorangegangenen Aufwärtsimpulses) ein potenzielles Kursziel. Unterstützungen für den Fall, dass sich die Aktie nicht sofort oberhalb des alten Rekordhochs etablieren kann, sehen die Analysten der DZ BANK im Bereich um 92,00 Euro sowie mit der 200-Tage-Linie bei 90,72 Euro. Sollte die Aktie unter die 200-Tage-Linie zurückfallen, müsse nach Erachten der Analysten mit weiteren Abgaben zu den Unterstützungen bei 88,50 bzw. 86,24 Euro gerechnet werden. Unterhalb von 85,95 Euro würde sich das mittelfristig bullische Chartbild eintrüben, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 27.10.2017)