Börsenplätze SAP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

123,90 EUR +0,11% (05.07.2019, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

124,06 EUR +0,03% (05.07.2019, 11:13)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Jan Fankhänel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Fankhänel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie befinde sich auf Erfolgskurs. Seit Jahresbeginn stehe Kursanstieg von 47 Prozent zu Buche. Der DAX liege hingegen gerade einmal bei 21 Prozent. Nach sechs sehr starken Monaten stelle sich nun natürlich die Frage, ob es so weitergehe oder nicht eine andere Tech-Aktie besser ins Depot passe.Der Chartverlauf zeige, dass SAP nicht nur im Vergleich zum DAX gut dastehe, sondern auch seine Wettbewerber stehen lasse. So habe Microsoft seit Jahresanfang ein Plus von 40 Prozent und Salesforce gerade einmal ein Plus von 19 Prozent erzielt. Sei SAP also schon zu weit angestiegen?Vorteilhaft an allen drei Tech-Firmen sei die sehr hohe Gewinnmarge. Demnach würden die Unternehmen sehr effizient operieren und eine hohe Preissetzungskompetenz besitzen. Dies mache sie widerstandsfähiger gegen äußere Umstände und flexibler für interne Umbaumaßnahmen.Wichtiger als die Marge sei jedoch die aktuelle Bewertung. Diese zeige, dass SAP im Vergleich zu Salesforce und Microsoft immer noch unterbewertet sei. So weise der deutsche Titel ein viel geringeres KGV, als auch ein niedrigeres Kurs/Umsatz-Verhältnis aus. Nur bei der Dividendenrendite habe Microsoft etwas die Nase vorne.Trotz der Aufholjagd in den letzten Monaten ist die SAP-Aktie immer noch günstig im Vergleich zur Peergroup und damit ein klarer Kauf, so Jan Fankhänel von "Der Aktionär". Aber auch Microsoft habe langfristig gute Aussichten. Dies liege vor allem an einem überzeugenden Geschäftsmodell und der aktuellen Relativen Stärke. Salesforce hingegen sei bereits recht teuer und seit Empfehlung des AKTIONÄR um circa 75 Prozent gestiegen, es sei sinnvoll dabei zu bleiben, solange sich der Markt positiv entwickle. (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link