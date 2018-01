Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (31.01.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) unter die Lupe.Der Softwarekonzern habe sich im vierten Quartal nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Allerdings mache der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr Mut, die seit langem kritisierten Margen sollten endlich wieder anziehen.Seit Jahresbeginn könne der DAX-Titel von einem positiven Marktumfeld nicht profitieren. Mit dem Rutsch unter die 200-Tage-Linie habe die SAP-Aktie bereits im Januar ein Verkaufssignal gesendet. Dennoch: Langfristig würden die Aussichten für die Walldorfer unverändert gut bleiben.Engagierte Anleger sollten an der SAP-Aktie trotz des eingetrübten Chartbildes festhalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Neueinsteiger sollten eine erfolgreiche Zurückeroberung der Signallinie abwarten. (Analyse vom 31.01.2018)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:90,19 EUR +0,07% (31.01.2018, 14:39)