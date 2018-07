Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Unternehmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.



München (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zeigt sich von den Turbulenzen an der Börse vergleichsweise wenig beeindruckt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie des baden-württembergischen Softwareherstellers habe sich in den letzten Monaten besser entwickelt als DAX und Dow Jones und dabei ein Allzeithoch von ca. EUR 105 erreicht. Der Aufwärtstrend könnte sich nun fortsetzen, denn die meisten Analysten würden das Papier weiter zum Kauf empfehlen und sogar einen Kurs von EUR 120 für angemessen halten.Für den Aufschwung seien mehrere Faktoren verantwortlich. So floriere insbesondere das Kerngeschäft mit betriebswirtschaftlicher Software, während die Vernetzung von Fahrzeugen und Maschinen - das Internet der Dinge - ein erhebliches Potenzial verspreche. Ein weiterer wichtiger Grund sei, dass SAP nach den hohen Investitionen der vergangenen Jahre wieder die Profitabilität steigere. Laut Finanzchef Luka Mucic sei mit dem Geschäftsjahr 2017 die "Talsohle durchschritten".In den darauf folgenden Jahren habe SAP kräftig in Rechenzentren, Vertrieb und Zukäufe investiert. Die Investitionen scheinen sich nun bezahlt zu machen, denn das Geschäft wächst weiter und die Ausgaben sinken zugleich, so die Aktienanalysten der Bank Vontobel Europe AG. Im ersten Quartal habe das wertvollste deutsche Unternehmen erstmals mehr als eine Milliarde Euro mit der Cloud erwirtschaftet. Gleichzeitig bleibe das Kerngeschäft mit Softwarelizenzen stabil. Auf der unternehmenseigenen Konferenz "Sapphire Now" habe der Softwarehersteller im Mai zudem das Konzept des "intelligenten Unternehmens" präsentiert. Die Idee sei, dass Kunden Routineaufgaben automatisieren sollten und mithilfe von modernsten Analysewerkzeugen bessere Entscheidungen treffen könnten. Die Konferenz habe verdeutlicht, dass die Kernprodukte von SAP ausreichend gereift seien, um bei mehr Kunden zum Einsatz zu kommen.Der Aufwärtstrend von SAP liege auch darin begründet, dass sich der Blick auf den Konzern wandle. Bisher sähen viele Aktionäre SAP als klassischen Softwarehersteller. Doch das Cloud-Computing gewinne zunehmend an Bedeutung und hier seien deutlich höhere Kurs-Gewinn-Verhältnisse üblich. Jedoch seien negative Kursentwicklungen und daraus resultierende Verluste nicht ausgeschlossen. Laut Konzernchef Bill McDermott werde das Cloud-Geschäft 2020 rund 8,5 Milliarden Dollar erwirtschaften. Als wertvollster Konzern im DAX mit einer Marktkapitalisierung von ca. EUR 120 Milliarden stehe SAP bereits im Fokus vieler Anleger. Die Bedeutung des Unternehmens dürfte auch in Zukunft steigen, wenn die Deutsche Börse im September ihre bekanntesten Indices neu ordne und DAX-Mitglieder aus dem Technologiebereich im TecDAX notiert sein könnten.Die SAP-Aktie werde aktuell bei EUR 102,18 (10.07.2018) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei EUR 105,28 (15.06.2018), das Jahrestief bei EUR 82,05 (02.03.2018) gelegen. Bei Bloomberg würden 28 Analysten die Aktie auf "kaufen", acht auf "halten" und zwei Analysten auf "verkaufen" setzen. Bloomberg-Analysten würden aktuell ein Zwölf-Monats-Kursziel von EUR 108,65 setzen. (Analyse vom 11.07.2018).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link