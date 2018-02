Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (07.02.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Unerwartet hoher Gewinnanstieg! AktienanalyseSAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Unternehmenssoftwarelösungen, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Produktangebot umfasse Geschäftsanwendungen für große und mittlere Betriebe sowie Standardlösungen für kleine und mittelgroße Firmen. Zudem unterstütze SAP mit branchenspezifischen Lösungen Kernprozesse für viele Branchen. Daneben setze SAP verstärkt auf Cloudanwendungen und mobile Lösungen.Trotz der unter den Erwartungen gelegenen Entwicklung in Q4/2017 sei das digitale Kerngeschäft 2017 stark um 46% gewachsen. Die Analysten sähen weiterhin eine positive langfristige Entwicklung bei SAP.SAP setze auf die Mega-Trends "Cloud" und "Big Data". Mithilfe der akquirierten Unternehmen biete das Unternehmen darüber hinaus ein umfassendes Portfolio für alle relevanten mobilen Plattformen an. Die Strategie sehe weiteres Wachstum vor. Das Unternehmen investiert weiter in die Produktentwicklung und in technologische Neuerungen, um das Innovationstempo zu steigern, so die Analysten der DZ BANK. (Ausgabe vom 05.02.2018)Börsenplätze SAP-Aktie:Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:85,99 EUR +0,82% (07.02.2018, 16:36)