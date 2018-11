ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (13.11.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Der schwache Wochenauftakt habe die Erholung der letzten Tage bei der SAP-Aktie ausradiert. Zuvor sei der jüngste Aufwärtsimpuls im Bereich der 200-Tage-Linie (akt. bei 95,52 EUR) zum Erliegen gekommen. Die gestrige Abwärtskurslücke (93,94 EUR zu 93,50 EUR) verschärfe nun die Probleme des Technologietitels. Schließlich stehe damit der Aufwärtstrend seit Herbst 2011 (akt. bei 90,54 EUR) zur Disposition. Zusammen mit dem Oktobertief (89,29 EUR) sowie dem Hoch vom März (89,38 EUR) entstehe auf diesem Niveau eine wichtige Kreuzunterstützung. Könne die angeführte Bastion dem gestrigen Schwächeanfall keinen Einhalt gebieten, dann dürfte zunächst die Aufwärtskurslücke vom April bei 88,34 EUR zu 87,20 EUR geschlossen werden. Den nächsten wichtigen Rückzugsbereich würden danach die bisherigen Jahrestiefs bei gut 82 EUR definieren. Die Bedeutung der o. g. Schlüsselzone werde durch den Point & Figure-Charts zusätzlich untermauert. Aus Sicht dieser Chartdarstellungsform entstünde bei einem Abgleiten unter die Marke von 89 EUR ebenfalls ein erneutes Ausstiegssignal. Um den Chartverlauf zu stabilisieren, sei zumindest ein Schließen des Gaps vom Wochenauftakt nötig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:89,80 EUR -5,64% (12.11.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:90,59 EUR +0,15% (13.11.2018, 08:41)