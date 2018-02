Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (01.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Rekordnachfrage nach SAP S/4HANA - AktienanalyseDas Software Unternehmen SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) präsentierte den Investoren am Dienstagmorgen die Unternehmenszahlen für das abgelaufen vierte Quartal 2017, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Insbesondere der schnell wachsende Cloud Bereich habe hierbei überzeugen können.Im vierten Quartal 2017 hätten die Umsätze aus diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr um etwa 20 Prozent auf 995 Mio. Euro gesteigert werden können. Dabei hätten die New Cloud Bookings, welche die Auftragseingänge einer bestimmten Periode beinhalten würden, die eigenen Erwartungen des Konzern erfüllen und im vierten Quartal 2017 währungsbereinigt um 31 Prozent auf 591 Mio. Euro anwachsen können."Wir haben ein schnelles Wachstum in der Cloud versprochen und Wort gehalten!", sei Vorstandschef Bill McDermott in einer Pressemitteilung zitiert worden und weiter"... die Rekordnachfrage nach SAP S/4HANA hat die gesamte SAP-Cloud beflügelt."Doch nicht in allen Bereichen habe der Software Riese überzeugen können. Das Segment Softwarelizenzen und -support, welches mehr als 65 Prozent des Gesamtumsatzes ausmache, habe etwa 2 Prozent an Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal verloren. Insgesamt habe der Konzernumsatz zwar auf 6,8 Milliarden Euro (Vorjahresquartal 6,72 Milliarden Euro) leicht erhöht werden können, doch sei dieser ein wenig hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben.Zeitgleich am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen habe Europas größter Softwarehersteller einen Milliardenzukauf in den USA verkündet. Der Anbieter Callidus Software solle für 36 US-Dollar je Aktie übernommen werden und damit insgesamt 2,4 Milliarden US-Dollar kosten. Die Akquisition solle laut SAP im zweiten Quartal dieses Jahres über die Bühne gehen. Mit dem Zukauf wolle sich das Unternehmen auf dem US-Markt für CRM-Software gegen die Konkurrenz von Salesforce und Oracle stärken.Die SAP-Aktie werde aktuell bei EUR 89,79 (01.02.2018) gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch habe bei EUR 100,70 (01.11.2017) gelegen, das 52-Wochen-Tief bei EUR 83,85 (01.02.2017). Bei Bloomberg würden 23 Analysten die Aktie auf "kaufen", zehn auf "halten" und zwei auf "verkaufen" setzen. Bloomberg Analysten setzen aktuell ein zwölf-Monats-Kursziel von EUR 104,59, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link