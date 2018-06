Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,13 EUR +1,90% (29.06.2018, 15:46)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,08 EUR +1,16% (29.06.2018, 16:00)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (29.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Die letzten vier Geschäftsjahre sei die operative Marge (EBIT Non-IFRS) von SAP auf Jahresbasis rückläufig gewesen. Der Ausbau des Cloudangebots in Form von Investitionen in die Entwicklung neuer Cloudlösungen, dem Bau von Rechenzentren und zusätzlichen Vertriebsmitarbeitern habe seinen Tribut gefordert. Das Margental habe SAP für 2017 avisiert, wo 28,8% erzielt worden sei. 2018 solle es nun wieder aufwärts gehen. Die Ergebnisse in Q1 18 würden die Guidance untermauern. Trotz heftigem Gegenwind von den Wechselkursen, die die Umsatzentwicklung um 9%-Punkte und das Plus beim operativen Ertrag um 11%-Punkte eingebremst hätten, sei die operative Marge mit 23,5% (Q1 17: 22,7%) erstmals wieder angestiegen. Die zunehmenden Skaleneffekte im Cloudgeschäft sollten die Margenerholung im weiteren Jahresverlauf stützen.Die Langfristprognose 2020 avisiere eine Fortsetzung des Wachstumspfads. Der Konzernumsatz solle von 24,8 bis 25,3 Mrd. EUR in 2018 weiter auf 28,0 bis 29,0 Mrd. EUR zulegen, wozu die Clouderlöse mit einem Zuwachs von 5,0 bis 5,2 Mrd. EUR (2018) auf 8,0 bis 8,5 Mrd. EUR überproportional beitragen sollten. Die operative Marge solle dann mit gemittelt 30,7% (2018: 29,6%) wieder die Marke von 30% überschreiten. Bis zum einstmals postulierten Ziel von 35% seu der Weg zwar noch weit, doch die Richtung stimme. Angesichts der hohen Kundenbasis und des breiten Produktportfolios erscheine Maier SAP für die beginnende Digitalisierung der Unternehmen hervorragend positioniert.Maier habe seine Prognosen angehoben, was ein auf einem DCF-Modell beruhendes höheres Kursziel von 116 EUR ermögliche (zuvor: 105 EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: