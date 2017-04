ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 345.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen.



New York (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Walter Pritchard von der Citigroup:Walter Pritchard, Aktienanalyst der Citigroup, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).Das Unternehmen sei stark ins neue Jahr gestartet, so der Analyst. Das Lizenzwachstum habe die Erwartungen deutlich übertroffen. Damit steche der Konzern unter den großen Anbietern positiv hervor, zumal er auch beim Geschäft mit Mietsoftware übers Internet (Cloud) deutlich schneller wachse als die Konkurrenten.Walter Pritchard, Aktienanalyst der Citigroup, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die SAP-Aktie mit einem Kursziel von 106,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 26.04.2017)