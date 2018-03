Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

83,55 EUR -1,45% (28.03.2018, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

83,63 EUR +0,50% (28.03.2018, 09:20)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (28.03.2018/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Bridgewater Associates, LP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in SAP-Aktien moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ein Stück weit angehoben.Die Finanzprofis des 160 Mrd. USD schweren und somit weltgrößten Hedgefonds Bridgewater Associates, LP mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, haben am 26.03.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,89% auf 0,91% der SAP-Aktien gesteigert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den SAP-Aktien:0,91% Bridgewater Associates, LP (26.03.2018)Börsenplätze SAP-Aktie: