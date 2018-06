Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (29.06.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der DZ BANK:SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ist offizieller Premium-Partner des DFB, so die Analysten der DZ BANK.Die Digitalisierung sei ein großer Zukunftstrend, der schon heute in viele Bereiche unseres Lebens Einzug halte, nicht zuletzt beim Fußball. So könne etwa die deutsche Elf bei der Vorbereitung auf ihre Spiele auf modernste Analysesoftware aus Walldorf zurückgreifen. SAP, offizieller Premium-Partner des DFB, unterstütze die deutsche Nationalmannschaft dabei, Massendaten (Big Data) für Spiel- und Trainingsanalysen zu verarbeiten, zu visualisieren und zu nutzen. So könnten sich Trainer und Spieler mit der Anwendung "SAP Challenger Insights" via Video die Scouting-Berichte über die gegnerischen Teams ansehen, deren Spielzüge analysieren und die eigene Taktik darauf abstimmen.Torhüter und Trainer könnten über die App "Penalty Insights" für die Cloud-Lösung SAP Sports One das Schussverhalten der Spieler beim Elfmeter studieren. Mit seinen Softwarelösungen sei SAP ein wichtiger Partner bei der Vor- und Nachbereitung von Spielen und Turnieren. Die richtigen Schlüsse aus den Daten zu ziehen, diese bei der Mannschaftsaufstellung und auf dem Rasen umzusetzen, obliege natürlich weiter dem Bundestrainer und seinen Mannen.Das Erfassen und Analysieren relevanter Daten sei jedoch nicht nur im Sport gefragt. Und so setze SAP als Weltmarktführer bei Geschäfts- und Analyseanwendungen zur Unternehmensplanung konsequent auf die Mega-Trends "Cloud" und "Big Data". Das Geschäft mit Cloud-basierten Software-Anwendungen nehme dabei einen immer größeren Stellenwert ein. Im ersten Quartal 2018 habe sich das Cloud-Geschäft einmal mehr als Umsatztreiber erwiesen, die Umsätze seien hier um 18% (währungsbereinigt +31%) gestiegen und hätten erstmals die Marke von einer Milliarde Euro geknackt. Dagegen habe sich das klassische Geschäft mit Softwarelizenzen schwächer entwickelt, hier sei es zu einem Umsatzrückgang um 10% (währungsbereinigt -2%) gekommen.Insgesamt habe der Konzernumsatz mit 5,26 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau (währungsbereinigt +9%) gelegen, das Betriebsergebnis habe um 3% (währungsbereinigt +14%) auf rund 1,24 Mrd. Euro zugelegt. Die operative Marge habe SAP in den ersten drei Monaten 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 22,7% auf 23,5% gesteigert.Die Analysten würden SAP nach dem ersten Quartal 2018 und trotz starken Gegenwinds durch Währungseinflüsse auf Wachstumskurs sehen. Die Talsohle bei der Margenentwicklung sei durchschritten. Die Steigerungsraten im Cloud-Geschäft und bei der In-Memory-Datenbank HANA seien in den ersten drei Monaten auf hohem Niveau geblieben. Zusätzliches Potenzial biete der Markt für Kundenmanagement-Software (CRM). Hier wolle SAP das Geschäft in den kommenden zwei Jahren verdoppeln. Die Bündelung verschiedener Software-Lösungen zu einem Paket solle helfen, im CRM-Bereich Marktanteile hinzuzugewinnen. Experten vom Marktforschungsunternehmen Gartner würden für den CRM-Markt bis 2021 ein sehr dynamisches Wachstum prognostizieren.Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung könnten nach Einschätzung der Analysten von einer Verschärfung im Zollstreit der USA mit Europa ausgehen. Immerhin seien 2017 40% des Konzernumsatzes von SAP auf die Region Amerika entfallen, wobei der auf die USA entfallende Anteil an den Umsätzen bei 80% gelegen habe. Der SAP-Vorstand habe mit Blick auf die Handelsspannungen erklärt, dass man diese aufmerksam verfolge. Zugleich sehe sich SAP in den USA aktuell mit einer Klage des US-Datenverarbeiters Teradata konfrontiert. Das Unternehmen werfe SAP vor, seine Datenbank- und Analysesoftware HANA unter Nutzung von widerrechtlich erlangtem Wissen aufgebaut zu haben. SAP prüfe die Vorwürfe und wolle dazu in Kürze Stellung nehmen. (Analyse vom 29.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link