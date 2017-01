NYSE-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP:



Die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) bringt die technologische Revolution in die Unternehmen und entwickelt Innovationen, die nicht nur die Abläufe in der weltweiten Wirtschaft verbessern, sondern auch das Leben der Menschen.



Als Marktführer im Bereich hilft die SAP Unternehmen jeder Größenordnung und Branche, ihre Effizienz zu steigern. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 251.000 Kunden weltweit sind dank der Anwendungen und Services von SAP in der Lage, rentabel zu wirtschaften, sich ständig neuen Anforderungen anzupassen und nachhaltig zu wachsen.

New York (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Brian Schwartz von Oppenheimer:Brian Schwartz, Aktienanalyst von Oppenheimer, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Quartalszahlen würden zeigen, dass SAP SE auf ein sehr gutes Momentum in den Bereichen Cloud, Lines und S4/HANA blicken könne.Allerdings sei die operative Gewinnmarge im Vergleich zum Vorjahr etwas rückläufig gewesen. Dies führen die Analysten von Oppenheimer auf Cloud-Einflüsse zurück. Auch in 2017 seien Herausforderungen zu bestehen, da Investitionen zur Unterstützung der Geschäftsstärke notwendig seien.In ihrer SAP-Aktienstudie stufen die Analysten von Oppenheimer den Titel unverändert mit "outperform" ein und bestätigen das Kursziel von 95,00 USD.XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:84,66 EUR +1,44% (25.01.2017, 15:13)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:84,72 EUR +1,33% (25.01.2017, 15:28)