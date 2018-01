ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 365.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (10.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktie: Bewertungsaufschlag scheint gerechtfertigt - AktienanalyseSAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ist nach eigenen Angaben mit über 365.000 Kunden in mehr als 180 Ländern der globale Marktführer bei Geschäfts- und Analyseanwendungen sowie bei digitalen Handelsplätzen, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit über 137 Mio. Anwendern sei SAP das größte Unternehmen im Cloud-Bereich für Firmenkunden. 76 Prozent aller weltweit verarbeiteten Geschäftstransaktionen würden ein System von SAP berühren. Am 30. Januar übrigens werde SAP die vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2017 veröffentlichen. Mit einem für 2019 geschätzten Gewinnvielfachen von 19,4 sei die im DAX notierte Aktie von SAP zwar kein Schnäppchen. Aufgrund der eingangs beschriebenen Marktführerschaft aber scheine ein Bewertungsaufschlag gerechtfertigt.Die SAP-Aktie befinde sich derzeit in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 92,50 Euro verlaufe. Eine Unterstützungsmarke stellt zudem das aktuelle Jahrestief bei 92,12 Euro dar, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 10.01.2018)Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:95,39 EUR -0,02% (10.01.2018, 09:02)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:95,60 EUR +0,03% (10.01.2018, 09:14)