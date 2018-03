ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Mehr als 378.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de (09.03.2018/ac/a/d)



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF)-Chef, Bill McDermott, hat ehrgeizige Ziele, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.In den nächsten acht Jahren wolle er den Börsenwert des Software-Konzerns verdreifachen. Dies habe der Manager im Interview mit dem "Handelsblatt" angekündigt. Damit wäre SAP dann über 300 Mrd. Euro schwer. Großes Potenzial sehe McDermott bei Software für das Kundenmanagement. Der CRM-Markt sei 50 Mrd. US-Dollar schwer und wachse zweistellig. "Wir haben bisher nicht den Anteil, den wir wollen", so der SAP-Boss. Und das solle sich ändern: "Wir schalten jetzt ein paar Gänge hoch", habe McDermott gesagt. "In ein paar Jahren werden wir mehr verkaufen als Salesforce."(Ausgabe 09/2018)