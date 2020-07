Kursziel

SAP-Aktie

Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 148,00 EUR Overweight Morgan Stanley Adam Wood 20.07.2020 155,00 EUR Kaufen Independent Research Markus Jost 20.07.2020 155,00 EUR Conviction Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 14.07.2020 144,00 EUR Buy Deutsche Bank Alex Tout 10.07.2020 175,00 EUR Buy Argus Research Joseph Bonner 10.07.2020 158,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 09.07.2020 109,00 EUR Hold Kepler Cheuvreux Laurent Daure 09.07.2020 145,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 09.07.2020 132,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 09.07.2020 125,00 EUR Add Baader Bank Knut Woller 09.07.2020 125,00 EUR Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 09.07.2020 165,00 EUR Outperform JMP Securities Patrick Walravens 09.07.2020 150,00 EUR Sector Perform RBC Capital Markets Alex Zukin 09.07.2020 128,00 EUR Halten NordLB Wolfgang Donie 09.07.2020 138,00 EUR Halten DZ BANK Karsten Oblinger 08.07.2020 142,00 EUR Buy UBS Michael Briest 08.07.2020 137,00 EUR Outperform Oppenheimer Brian Schwartz 16.06.2020 135,00 EUR Outperform Credit Suisse Charles Brennan 15.06.2020 126,00 EUR Outperform Bernstein Research Mark Moerdler 09.06.2020

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

135,80 EUR -2,44% (24.07.2020, 20:13)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

135,64 EUR -3,98% (24.07.2020, 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (24.07.2020/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 175,00 oder 109,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 27.07.2020 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht.Das Unternehmen hat bereits vorläufige Zahlen vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. Juli zu entnehmen ist, habe Europas größter Softwarehersteller in der Coronavirus-Krise ein unerwartet starkes zweites Quartal hingelegt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8% auf 1,96 Mrd. Euro geklettert. Das sei deutlich mehr Gewinn gewesen als Analysten im Schnitt zuvor mit rund 1,8 Mrd. Euro Betriebsergebnis erwartet hätten. Die operative Marge habe ebenfalls klar zulegen können. Auch der Umsatz habe mit plus 2% auf 6,74 Mrd. Euro überraschend angehoben, Experten hätten mehrheitlich mit einem Rückgang gerechnet.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Argus Research, Joseph Bonner, sie in einer Analyse vom 10.07.2020 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 145,00 auf 175,00 Euro angehoben. Vorläufige Q2-Ergebnisse seien besser als erwartet ausgefallen. Der Analyst zitiere den Kommentar des Managements zur allmählichen Verbesserung während des Quartals mit einer "besonders starken" Erholung der Softwarelizenzerlöse in der Region Asien-Pazifik. Er füge hinzu, dass sein neues Kursziel immer noch ein 28faches Forward-Gewinnmultiplikator impliziere, das unter dem 42fachen des Peer-Durchschnitts liege.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux. Analyst Laurent Daure hat den Titel in einer Analyse vom 09.07.2020 weiterhin mit dem Votum "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 109,00 Euro belassen. Die Walldorfer hätten im zweiten Quartal solide abgeschnitten, so der Analyst. Höhere Lizenzumsätze hätten zu einen verbesserten Profitabilität geführt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze SAP-Aktie: