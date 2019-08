Kursziel

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 115,00 EUR Halten NordLB Wolfgang Donie 25.07.2019 138,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 22.07.2019 120,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 19.07.2019 130,00 EUR Buy Berenberg Gal Munda 19.07.2019 132,00 EUR Outperform Credit Suisse Charles Brennan 19.07.2019 135,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 19.07.2019 123,00 EUR Halten Independent Research Markus Friebel 19.07.2019 135,00 EUR Buy HSBC Antonin Baudry 18.07.2019 125,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 18.07.2019 130,00 EUR Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 18.07.2019 120,00 EUR Hold Baader Bank Knut Woller 18.07.2019 167,00 Outperform RBC Capital Matthew Hedberg 18.07.2019 134,90 EUR Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 18.07.2019 145,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 18.07.2019

Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

110,62 EUR -0,36% (02.08.2019, 08:20)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

113,18 EUR +1,31% (01.08.2019)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (02.08.2019/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 167,00 oder 115,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 18.07.2019 die Ergebnisse für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 18. Juli zu entnehmen ist, sei das Ergebnis unterm Strich um 19% auf 582 Mio. Euro zurückgegangen. Der Umsatz sei von April bis Juni vor allem dank des boomenden Cloudgeschäfts um 11% auf 6,6 Mrd. Euro geklettert. Insbesondere eine der jüngsten Milliardenübernahmen, das Marktforschungsunternehmen Qualtrics, habe sich nach den Worten von SAP-Chef Bill McDermott ausgezahlt. Die Prognosen habe der Konzern bestätigt.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe SAP nicht so stark steigern können wie von Analysten gedacht, es sei um 11% auf 1,82 Mrd. Euro geklettert. Die entsprechende Marge habe bei 27,3% verharrt. Dabei habe SAP die viel beachtete Profitabilität im Cloudgeschäft deutlich steigern können. Allerdings hätten sich die besonders profitablen Einmalgeschäfte mit Lizenzsoftware schwächer als von Experten geschätzt entwickelt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von RBC, Matthew Hedberg, in einer Aktienanalyse vom 18.07.2019 sein "outperform"-Votum mit einem Kursziel von 167,00 Euro belassen. Das Unternehmen habe in Q2 seine und die Konsensschätzungen weitgehend verfehlt. Derweil hätten sich die Bruttomargen positiv entwickelt, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von der Nord LB. Michael Briest, Aktienanalyst der Nord LB, hat den Titel in einer Aktienanalyse vom 25.07.2019 weiterhin mit dem Votum "halten" eingestuft und das Kursziel bei 115,00 Euro belassen. SAP sei ins laufende Jahr zwar gut gestartet. Die Q2-Zahlen hätten aber - insbesondere auf der Ergebnisseite - nicht überzeugt. Die hohen und mit vollmundigen Versprechen zum Teil selbstgeweckten Erwartungen seien verfehlt worden, was vor allem auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten in Asien und hohe Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen (EUR 1,9 Mrd.) sowie Restrukturierungen (EUR 1,1 Mrd.) zurückzuführen sei. In den kommenden Quartalen werde es sich herausstellen, ob SAP diesen Schwächetendenzen erfolgreich trotzen könne. Der Analyst verweise darauf, dass das Management von SAP sehr vollmundig bleibe.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick: