Kursziel

SAP-Aktie

Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: - Neutral J.P. Morgan Stacy Pollard 19.04.2022 135,00 EUR Buy Warburg Research Andreas Wolf 14.04.2022 135,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 12.04.2022 150,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 12.04.2022 152,00 EUR Outperform Credit Suisse Philip Winslow 30.03.2022 147,00 EUR Overweight Barclays Raimo Lenschow 22.03.2022 145,00 EUR Buy UBS Michael Briest 20.03.2022

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,81 EUR +1,06% (21.04.2022, 11:05)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,92 EUR +1,46% (21.04.2022, 10:51)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.04.2022/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 152,00 oder 135,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP wird am 22.04.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Credit Suisse, Philip Winslow, sie in einer Analyse vom 30.03.2022 mit dem Votum "outperform" und einem Kursziel von 152,00 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Softwarekonzerne gleiche die Delle wegen der Umstellung auf ein Cloud-Modell rasch aus, so der Analyst. Für die Aktie spreche darüber hinaus die günstige Bewertung. Die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs erschienen dagegen übertrieben.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Warburg Research. Analyst Andreas Wolf hat den Titel in einer Analyse vom 14.04.2022 weiterhin mit dem Votum "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 135,00 Euro belassen. Jüngste Indikationen für den IT-Sektor seien positiv gewesen, so Wolf. SAP dürfte die mittelfristigen Ziele im Zug der Zahlen zum ersten Quartal bestätigen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Börsenplätze SAP-Aktie: