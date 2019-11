Kursziel

SAP-Aktie

Rating

SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 135,00 EUR Overweight J.P. Morgan Stacy Pollard 05.11.2019 125,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 05.11.2019 140,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 05.11.2019 125,00 EUR Hold Baader Bank Knut Woller 05.11.2019 150,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 05.11.2019 115,00 EUR Halten NordLB Wolfgang Donie 23.10.2019 123,00 EUR Halten Independent Research Markus Jost 23.10.2019 110,00 EUR Neutral Oddo BHF - 23.10.2019 144,00 EUR Outperform Credit Suisse Charles Brennan 22.10.2019 130,00 EUR Buy Berenberg Andrew DeGasperi 22.10.2019 125,00 EUR Overweight Barclays James Goodman 21.10.2019

Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,30 EUR +0,26% (07.11.2019, 08:27)



Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

122,08 EUR +1,43% (06.11.2019)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (07.11.2019/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 110,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 21.10.2019 die endgültigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Oktober zu entnehmen ist, habe SAP die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro geklettert, wobei die Sparte mit Cloud-Software zur Miete aus dem Internet auch dank Zukäufen besonders stark gewachsen sei. Unter dem Strich habe der Tech-Konzern seinen Gewinn im Zeitraum zwischen Juli und September um 30 Prozent auf 1,26 Milliarden Euro gesteigert. Noch im ersten Quartal sei SAP vor allem wegen eines zu Beginn des Jahres verkündeten umfassenden Personalumbaus in die roten Zahlen gerutscht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Mohammed Moawalla, sie in einer Analyse vom 05.11.2019 auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel laute nach Ankündigung zusätzlicher Kapitalausschüttungen 150,00 Euro. Dies stütze seine Ansicht, dass der Softwarehersteller im Zuge der Verbesserungen beim freien Cashflow erhebliche Flexibilität habe, die Ausschüttungen an die Aktionäre anzuheben, so Moawalla.Die niedrigste Kursprognose für die SAP-Aktie kommt von Oddo BHF. Die Aktienanalysten haben den Titel von "reduce" auf "neutral" hochgestuft und das Kursziel von 100,00 auf 110,00 Euro erhöht. Die Berechenbarkeit einer kurzfristigen Margenerholung bei den Walldorfern habe sich verbessert, habe es in einer Studie vom 23.10.2019 gehießen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Börsenplätze SAP-Aktie: