SAP-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 140,00 EUR Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher 03.05.2021 141,00 EUR Buy Baader Bank Knut Woller 27.04.2021 140,00 EUR Kaufen Independent Research Markus Jost 27.04.2021 135,00 EUR Buy Goldman Sachs Mohammed Moawalla 23.04.2021 138,00 EUR Buy Berenberg Andrew DeGasperi 23.04.2021 - Market-perform BMO Capital Markets Keith Bachman 23.04.2021 128,00 EUR Overweight Morgan Stanley Adam Wood 23.04.2021 - Outperform Oppenheimer Brian Schwartz 22.04.2021 145,00 EUR Buy Deutsche Bank Johannes Schaller 22.04.2021 141,00 EUR Buy Jefferies Julian Serafini 22.04.2021 121,00 EUR Neutral UBS Michael Briest 22.04.2021 123,00 EUR Halten DZ BANK Armin Kremser 22.04.2021 120,00 EUR Neutral J.P. Morgan Stacy Pollard 22.04.2021

Börsenplätze SAP-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,90 EUR +1,92% (05.05.2021, 17:34)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

115,74 EUR +2,66% (05.05.2021, 17:20)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (05.05.2021/ac/a/d)







Walldorf (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 145,00 oder 120,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur SAP-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.SAP hat am 22.04.2021 die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. April zu entnehmen ist, mache Europas größter Softwarehersteller bei der Umstellung seiner Kernprogramme auf den Zugriff über das Internet Fortschritte. Die Erlöse des Softwarepakets S4 Hana in der Version zur Nutzung über das Netz seien im ersten Quartal im Jahresvergleich um 36% auf 227 Mio. Euro geklettert. Der Auftragsbestand - also die zu erwartenden Einnahmen über zwölf Monate aus abgeschlossenen Verträgen - seien um 39% auf 1,04 Mrd. Euro gewachsen. Dabei habe der starke Euro den Anstieg noch etwas abgebremst.SAP-Chef Christian Klein wolle mit dem im Januar vorgestellten Bündelangebot "Rise with SAP" einen schnelleren Umstieg der Kundschaft auf die Cloudversionen der SAP-Standardsoftware erreichen und nehme wegen der Investitionen dafür in diesem und dem kommenden Jahr auch weniger Ergebnis in Kauf. Zum ersten Mal gebe SAP nun Einblick in konkrete Umsatzzahlen des schon seit einigen Jahren verfügbaren Programmpakets S4 Hana Cloud. S4 Hana sei die Standardsoftware von SAP zur Steuerung von Unternehmen (ERP).Die bereits bekannten vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal und die mit den Zahlen vergangene Woche erhöhte Prognose habe der Konzern bestätigt. Der Gesamtumsatz sei wegen Währungseffekten um 3% auf 6,35 Mrd. Euro gesunken. Die Cloudsparte insgesamt sei um 7% gewachsen, auch belastet von der Corona-Pandemie. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis habe hingegen unter anderem dank Kostensenkungen um 17 Prozent auf 1,74 Mrd. Euro zugelegt. Das Nettoergebnis sei wegen vorteilhafter Wertentwicklung von Unternehmensbeteiligungen um 32% auf 1,07 Mrd. Euro gestiegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der SAP-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Deutschen Bank, Johannes Schaller, sie in einer Analyse vom 22.04.2021 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 125,00 auf 145,00 EUR angehoben. Die zusätzlichen Details zum ersten Quartal stärkten die Marktzuversicht in die neue Strategie des Softwarekonzerns, so der Analyst. Verglichen mit Papieren der weltweiten Konkurrenz sei SAP weiterhin günstig bewertet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur SAP-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur SAP-Aktie auf einen Blick: