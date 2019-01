Xetra-Aktienkurs SANOCHEMIA-Aktie:

Kurzprofil SANOCHEMIA Pharmazeutika AG:



SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC) ist ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit pharmazeutischer Entwicklungskompetenz und eigener Wirkstoffproduktion. Wir positionieren uns in den Bereichen Neurodegeneration, Schmerz, Onkologie und klinischer Diagnostik - Indikationsfelder mit hohem therapeutischen Anspruch und dringendem medizinischen Bedarf an neuen, innovativen Medikamenten für mehr Lebensqualität. (10.01.2019/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - SANOCHEMIA-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hassler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der SANOCHEMIA Pharmazeutika-Aktie (ISIN: AT0000776307, WKN: 919963, Ticker-Symbol: SAC).Gestern habe SANOCHEMIA eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Ursächlich hierfür sei zum einen die im April vergangenen Jahres erteilte Einschränkung des GMP-Zertifikats (Good Manufacturing Practice) gewesen; die dadurch ausgelösten Lieferausfälle würden möglicherweise Schadenersatzforderungen zur Folge haben, für die nun Rückstellungen gebildet worden seien. Zum anderen habe SANOCHEMIA Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte vorgenommen. In Summe rechne der Vorstand für 2017/18e bei einer Erlöserwartung von EUR 33,0 Mio. nunmehr mit einem operativen Verlust von EUR -13 Mio.Gleichzeitig sei bekannt geworden, dass SANOCHEMIA die Durchführung einer Kapitalerhöhung beschlossen habe. Damit steige das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 12,9 Mio. auf EUR 15,6 Mio. an. Der Ausgabepreis je neuer Aktie liege mit EUR 1,80 je Aktie deutlich über dem aktuellen Börsenkurs von EUR 1,37. Der Analyst rechne damit, dass der Vorstand in den kommenden Jahren die operative Ertragslage nachhaltig verbessern werde, zumal nach seiner Einschätzung im vergangenen Jahr Aufwendungen in Höhe von mehr als EUR 10 Mio. nicht wiederkehrend gewesen seien. Auf Sicht von 24 Monaten ergebe sich aus seinem dreistufigen DCF-Entity-Modell ein um die Kapitalerhöhung adjustiertes Kursziel von EUR 2,10 (alt: 2,30) je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SANOCHEMIA-Aktie: