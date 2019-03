Xetra-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

9,915 EUR +1,17% (22.03.2019, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs SAF-HOLLAND-Aktie:

9,955 EUR +0,56% (22.03.2019, 12:16)



ISIN SAF-HOLLAND-Aktie:

LU0307018795



WKN SAF-HOLLAND-Aktie:

A0MU70



Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFQ



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SAF-HOLLAND-Aktie:

SFHLF



Kurzprofil SAF-HOLLAND S.A.:



Die SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) mit Sitz in Luxemburg ist der größte unabhängige, börsennotierte Nutzfahrzeugzulieferer in Europa und beliefert schwerpunktmäßig die Trailer-Märkte. Das Unternehmen zählt mit rund 1.301 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2018 zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge. Die Produktpalette umfasst neben Achs- und Federungssystemen unter anderem Sattelkupplungen, Königszapfen und Stützwinden, die unter den Marken SAF, Holland, Neway, KLL, V.Orlandi und York vertrieben werden. SAF-HOLLAND beliefert die Fahrzeughersteller in der Erstausrüstung (OEM) auf sechs Kontinenten. Im Aftermarket-Geschäft liefert die Gruppe Ersatzteile an die Service-Netzwerke der Hersteller (OES) und mit Hilfe von Verteilungszentren über ein umfassendes globales Vertriebsnetz an Endkunden und Servicestützpunkte.



SAF-HOLLAND ist, als einer von nur wenigen Zulieferern in der Truck- und Trailer-Industrie, international breit aufgestellt und in fast allen Märkten weltweit präsent. Mit der Innovationsoffensive SMART STEEL - ENGINEER BUILD CONNECT verbindet SAF-HOLLAND Mechanik mit Sensorik und Elektronik und treibt die digitale Vernetzung von Nutzfahrzeugen und Logistikketten voran. Mehr als 4.400 engagierte Mitarbeiter weltweit arbeiten schon heute an der Zukunft der Transportindustrie von morgen. (22.03.2019/ac/a/nw)





Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Polygon Global Partners LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der SAF-HOLLAND S.A. wieder sichtbar:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Polygon Global Partners LLP setzen den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Zulieferers für die Lkw-Industrie SAF-HOLLAND S.A. (ISIN: LU0307018795, WKN: A0MU70, Ticker-Symbol: SFQ, Nasdaq OTC-Symbol: SFHLF) stark fort.Die Finanzprofis des Hedgefonds Polygon Global Partners LLP haben am 20.03.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,58% auf 0,49% der Aktien der SAF-HOLLAND S.A. gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der SAF-HOLLAND S.A.:1,29% Marshall Wace LLP (20.03.2019)1,05% HBK Investments L.P. (21.02.2019)0,75% BNP PARIBAS SA (24.09.2018)0,71% Otus Capital Management Limited (08.02.2019)0,59% BlueCrest Capital Management Limited (22.02.2019)0,49% Polygon Global Partners LLP (20.03.2019)Börsenplätze SAF-HOLLAND-Aktie: