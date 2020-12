Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

17,07 EUR +4,37% (04.12.2020, 14:18)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (04.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Der irische Billigflieger habe am Donnerstag wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt. So habe Ryanair ein klares Statement gesetzt, indem er 75 Maschinen von Boeing georderte habe. Damit strahle das Unternehmen Optimismus aus, dass sich der internationale Flugverkehr in den kommenden Jahren wieder deutlich erholen werde.Diesbezüglich zeige sich auch die Deutsche Bank zuversichtlich. Dementsprechend habe sie das Kursziel für die Ryanair-Aktie von 15 auf 18 Euro angehoben. Das Anlagevotum laute weiterhin "buy". Analyst Jaime Rowbotham habe betont, dass Ryanair und Wizz mehr noch als vor der Corona-Krise die langfristig strukturellen Gewinner im europäischen Luftfahrtsektor sein dürften. Er gehe davon aus, dass die beiden Billigflieger mit einem beschleunigten Ausbau ihres Marktanteils und weiteren Kostensenkungen aus der Krise kommen würden.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Ryanair-Aktie optimistisch gestimmt. Der flexible Billigflieger könnte seine Marktmacht in den kommenden Monaten und Jahren weiter ausbauen. Die Ryanair-Aktie sei daher nach wie vor der Favorit im Airline-Sektor. Der Stoppkurs sollte zur Gewinnsicherung auf 12,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Börsenplätze Ryanair-Aktie:Xetra-Aktienkurs Ryanair-Aktie:17,005 EUR +4,07% (04.12.2020, 14:07)