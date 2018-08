Tradegate-Aktienkurs Ryanair-Aktie:

14,41 EUR -0,69% (30.08.2018, 12:19)



ISIN Ryanair-Aktie:

IE00BYTBXV33



WKN Ryanair-Aktie:

A1401Z



Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RY4C



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Ryanair-Aktie:

RYAOF



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (30.08.2018/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Ryanair: Beilegung des Tarifstreits verschafft der Aktie Erholungspotenzial - AktienanalyseWie Tesla-Gründer Elon Musk ist auch der Chef von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF), Michael O'Leary, für seine extravaganten Auftritte bekannt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Um seine Billigfluglinie stets im Gespräch zu halten, habe er beispielsweise 2003 mit einem Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg vor den Hauptsitz des Konkurrenten Easyjet gefahren und behauptet, das Volk von dessen hohen Preisen befreien zu wollen. 2004 habe er sich für den offiziellen Ryanair-Jahresbericht in einem Putzfrauenkostüm ablichten lassen. 2005 habe er für Meinungsfreiheit in der Düsseldorfer Innenstadt demonstriert. Die Liste ließe sich beinahe beliebig fortsetzen. Der größte Streik in der Unternehmensgeschichte, der vor rund zwei Wochen stattgefunden habe, dürfte O'Leary so gar nicht geschmeckt haben.Während der 24-stündigen Aktion, in der Piloten in Deutschland, Schweden, Irland, Belgien und den Niederlanden ihre Arbeit niedergelegt hätten, habe die Airline mitten in der Urlaubszeit jeden sechsten Flug absagen müssen. Davon seien rund 55.000 Passagiere betroffen gewesen. Am Aktienkurs sei der Streik natürlich nicht spurlos vorbeigegangen. Habe der Titel vor der ersten kleineren Streikwelle im Juli noch gut 16 Euro gekostet, sei es bis auf knapp 13 Euro nach unten gegangen. Zumindest in Irland sei die Aktion erfolgreich gewesen: Die irische Gewerkschaft Forsa und die Billigairline hätten sich im Tarifstreit um Arbeitsbedingungen für Piloten geeinigt. Ob und inwieweit der Durchbruch Vorbild für eine Beilegung des Konflikts in anderen Ländern sein könnte, sei noch unklar. Dennoch habe sich die Aktie deutlich erholen können. Bei weiteren Erfolgsmeldungen sollte sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Sogar ein Sprung zurück an die 16 Euro-Marke sei dann denkbar. (Ausgabe 34/2018)