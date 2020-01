Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Ryanair Holdings plc.:



Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) ist eines der größten Niedrigpreis-Flugunternehmen in Europa. Nach einer Umstrukturierung 1990/1991 wurde Ryanair zur ersten Fluggesellschaft, die das von Southwest Airlines in den USA mit großem Erfolg entwickelte Prinzip "Niedrigste Preise/Keine Extras" uneingeschränkt auch in Europa anwendet. Dabei werden die reinen Flugpreise niedrig gehalten, jedoch für bestimmte Leistungen wie Gepäckaufgabe, Online-Check-In oder Getränke und Mahlzeiten an Board Gebühren berechnet. Zudem verkauft Ryanair Werbeflächen auf Boarding Pässen, im On-Board-Display, auf der Homepage und im eigenen In-Flight Magazin.



Ryanair kooperiert seit 1999 mit dem Flugzeughersteller Boeing und bezieht seit 1999 von Boeing Maschinen des Typs Boeing 737-800. Die aktuelle Flotte besteht aus 303 Flugzeugen dieses Typs, die jeweils über eine Sitzplatzkapazität von rund 200 Plätzen verfügen. Inzwischen werden über 180 Destinationen rund um den Globus angeflogen. (14.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ryanair-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Ryanair Holdings plc. (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF) unter die Lupe.Kaum ein CEO habe in den vergangenen Jahren so polarisiert wie Ryanair-Chef Michael O’Leary. In seiner Branche gelte er als gnadenlos, unberechenbar und dennoch genial. Lange Zeit habe die Ryanair-Aktie nur den Weg nach oben gekannt. Dann sei die Aktie allerdings in Turbulenzen geraten. Zweifel seien laut geworden, ob die Billig-Airline bereits ihre besten Zeiten hinter sich habe. Doch die Kehrtwende sei geglückt. Von den Tiefstständen 2019 habe sich die Aktie deutlich erholen können. Mehr als 80 Prozent Kursplus stünden seitdem zu Buche.Insbesondere die anhaltend tiefen Ticketpreise sowie die steigenden Treibstoffkosten hätten dem Konzern deutlich zugesetzt. Dazu sei das bisherige System des radikalen Sparens an seine Grenzen geraten, sodass es kaum noch Spielraum für weitere Kostensenkungen gegeben habe.Nun solle alles besser werden. Ryanair-Chef O’Leary sehe die Airline wieder auf Kurs. An alten Mantras halte O’Leary allerdings nach wie vor fest. So habe er gegenüber der WirtschaftsWoche bekannt gegeben, dass Ryanair in absehbarer Zeit keine Langstreckenflüge anbieten werde. "Wir haben gesehen, dass es nicht geht", habe der 58-Jährige Ire in einem Interview gesagt. Konkurrenten wie Norwegian hätten sich daran versucht, seien aber brachial gescheitert.Größte Unsicherheit sei nach wie vor, ob Ryanair seine 135 bestellten 737 Max-Maschinen rechtzeitig erhalte. Hier sei O’Leary nach wie vor etwas skeptisch und rechne mittlerweile damit, dass die ersten Maschinen voraussichtlich erst im Oktober ausgeliefert werden könnten.Für das Geschäftsjahr 2019/20, welches am 25. Mai ende, erachte der Konzern einen Gewinn von 950 Millionen bis 1,05 Milliarden Euro als realistisch. Der Billigflieger habe nach eigenen Angaben von einem stärker als erwarteten Geschäft zum Jahresende sowie guten Buchungen für das kommende Quartal profitiert. Die Aktie habe positiv auf die News reagiert und sei am Freitag um zeitweise 11 Prozent nach oben gesprungen.Die kommenden Wochen dürften weiter spannend bleiben. Bis zum Allzeithoch bei 19,48 Euro sei noch etwas Luft. Der Aufwärtstrend der Aktie sei weiterhin intakt. Der nächste charttechnische Widerstand verlaufe im Bereich der 16,76 Euro.Kurzzeitige Rücksetzer können durchaus als attraktive Einstiegschance gesehen werden, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2020)