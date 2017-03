Trotz einer weiterhin hohen Abhängigkeit von Rohstoffexporten würden sich zudem die Effekte einer Diversifizierung der Volkswirtschaft zu zeigen beginnen. Chemische Industrie, Landwirtschaft und Maschinenbau seien im Vorjahr allesamt stärker als die Öl- und Gasförderung gewachsen. Der teils notgedrungene Ersatz ausländischer Produkte durch einheimische Waren sorge zudem dafür, dass die Preisentwicklung im Inland weniger stark als früher von Wechselkursveränderungen beim Rubel beeinflusst werde. Zusammen mit einer disziplinierten Fiskalpolitik und einer straffen Geldpolitik der Notenbank habe dies dazu geführt, dass die Inflationsrate in Russland kräftig gesunken sei und mit 5,0% den tiefsten Wert seit knapp fünf Jahren erreicht habe.



Trotz eines leicht höheren Ölpreises und eines stärkeren Rubels habe Russlands Aktienmarkt im Februar gegen den weltweiten Trend deutlich nachgegeben. Allgemein werde das auf sinkende Hoffnungen auf ein baldiges Ende der westlichen Sanktionspolitik zurückgeführt. Das mediale und politische Trommelfeuer in den USA gegen Präsident Trump wegen angeblicher russischer Einflussnahme dürfte es der neuen US-Administration nicht gerade leichter machen, auf eine positive Wende in den russisch-amerikanischen Beziehungen hinzuarbeiten.



Etwaige Verbesserungen im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen würden möglicherweise also eine längere Zeit benötigen, als von den Finanzmärkten in der ersten Euphorie nach den US-Wahlen erwartet worden sei. Allerdings dürfte der Trend trotz kräftigen Gegenwindes in diese Richtung gehen. Die direkten volkswirtschaftlichen Effekte einer Aufhebung der Sanktionen wären ohnehin vergleichsweise moderat - die russische Wirtschaft habe sich inzwischen recht stark an die neuen Gegebenheiten angepasst. Für den Zugang zu ausländischem Kapital und Know-how sowie für die russischen Finanzmärkte wäre ein baldiges Ende der westlichen Sanktionspolitik aber zweifellos sehr positiv. (Ausgabe März 2017) (22.03.2017/ac/a/m)





Russlands Wirtschaft schrumpfte 2016 weniger stark als befürchtet - um lediglich 0,2% statt allgemein erwartet um 0,5%. Sie könnte 2017 wieder um rund 1% wachsen. Sowohl die Daten für die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze hätten im Januar über den Erwartungen gelegen und der Einkaufsmanagerindex habe den höchsten Wert seit acht Jahren erreicht. Es scheine sogar, als wenn die Wirtschaft bereits ab dem zweiten Quartal 2016 wieder leicht auf Wachstumskurs gewesen sei. Teilweise sei dies allerdings auf eine statistische Anpassung zurückzuführen - Ausgaben für militärische Ausrüstungen und Waffen würden jetzt stärker in die Berechnung der Wirtschaftsleistung einfließen.