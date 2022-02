Hamburg (www.aktiencheck.de) - Da Sanktionen gegenüber Russland immer wahrscheinlicher werden, ist es hilfreich, einen Blick auf die Handelsbilanz mit anderen Ländern zu werfen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Die Hinwendung Russlands zu China in Bezug auf den Außenhandel sei historisch in zwei Wellen gekommen. Die erste sei der Einbruch der westlichen Nachfrage nach Rohstoffen im Zuge der globalen Finanzkrise 2007/2008 gewesen. Die zweite sei der Nachfrageverlust durch Sanktionen im Zuge der Annektierung der Krim 2014 gewesen. Der Handel zwischen den beiden Ländern habe seit 2010 um 167% zugenommen, mit dem stärksten Wachstum in den letzten Jahren. Die Zunahme des Handels sei durch eine Reihe von Energie-Megaprojekten unterstützt worden, wie die 55-Milliarden-Dollar-Erdgaspipeline Power of Siberia-1, die 25-Milliarden-Dollar-Ostsibirien-Pazifik-Pipeline und die 13-Milliarden-Dollar-Gasverarbeitungsanlage Amur.



Trotz der Hinwendung zu China würden die europäischen Staaten wichtige Handelspartner Russlands bleiben. Die Handelsbilanz falle aufgrund der hohen europäischen Energienachfrage zugunsten von Russland aus. Die einzige Ausnahme innerhalb der EU bilde Frankreich, das durch die starke Nutzung von Atomkraft weniger auf fossile Brennstoffe aus Russland

angewiesen sei. Wenn westliche Staaten Sanktionen verhängen würden, werde dies der russischen Wirtschaft schaden. Es bleibe abzuwarten, wieviel von den möglichen Verlusten auf russischer Seite von China aufgefangen werden könnten. (Ausgabe vom 24.02.2022) (25.02.2022/ac/a/m)

