Bei den chinesischen Aktienindices gehe hingegen die Achterbahnfahrt munter weiter. Nachdem chinesische Aktien bis zum Wochenbeginn aufgrund von Spannungen zwischen den USA und China in Bezug auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, neuen Corona-Lockdowns und massiven Regulierungsmaßnahmen sowie Rekordstrafen vor allem bei Tech-Unternehmen von teilweise massiven Kurseinbrüchen gezeichnet gewesen seien, habe Peking versucht, mit Ankündigungen von kapitalmarktfreundlichen Schritten sowie unterstützenden Wirtschaftsmaßnahmen wieder Ruhe in den gebeutelten Aktienmarkt zu bringen. Damit seien Chinas Aktien wieder regelrecht nach oben geschossen, bevor heute zunächst wieder Gewinnmitnahmen eingesetzt hätten, die aber bis gegen Handelsschluss abermals nahezu hätten aufgeholt werden können. Praktisch alle anderen asiatischen Aktienindices lägen heute ohnehin mehr oder weniger deutlich im Plus.



Nachdem die Ölpreise bis zur Wochenmitte wieder unter die USD-100-Marke zurückgefallen seien, hätten sie gestern wieder neue Lebenszeichen gesendet. Heute Morgen tendiere das schwarze Gold sogar noch etwas höher. Der Preis der Sorte Brent liege aktuell schon wieder knapp unter USD 110 je Fass. Der Run auf Gold lasse hingegen weiter nach. Aktuell liege der Preis für die Feinunze des gelben Metalls knapp unter USD 1.935. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos zeige sich heute Früh wenig verändert und bewege sich aktuell auf Niveaus rund um USD 40.800.



Der Euro sei gestern noch im New Yorker Handel bis auf 1,1137 USD geklettert. Das sei der höchste Stand seit dem 2. März gewesen. Die jüngsten Aussagen führender EZB-Vertreter seien am Markt als Hinweis auf eine erste Zinserhöhung seit Beginn der Corona-Pandemie noch im laufenden Jahr gewertet worden. So habe EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Fachtagung in Frankfurt deutlich gemacht, dass die Inflation mittelfristig nicht unter das Niveau fallen dürfte, das vor der Corona-Krise geherrscht habe. Das EZB-Ratsmitglied Klaas Knot habe in einer Rede in Amsterdam sogar zwei Zinserhöhungen im laufenden Jahr wegen der hohen Inflation nicht ausgeschlossen.



Was den Datenkalender betreffe, so sollte es heute sowohl vonseiten der Unternehmensmeldungen als auch der Wirtschaftsdaten weitgehend ruhig bleiben. (18.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Russland hat gestern zunächst einmal die Hoffnungen der Anleger auf eine baldige Waffenruhe in der Ukraine wieder zunichtegemacht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Entsprechend ernüchtert hätten sich die europäischen Aktienindices im Handelsverlauf gezeigt. Die Kursrückschläge hätten sich dennoch in Grenzen gehalten. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe knapp 0,4% verloren, der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) gar nur 0,1% und der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe sogar um mehr als 0,6% zuzulegen vermocht. Nach Angaben des Kremls würden die Gespräche inmitten der Kämpfe über ein eventuelles Friedensabkommen auf Hochtouren laufen. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj habe zugleich betont, dieser habe seine zentrale Position nicht geändert. Die Freude der Anleger über angebliche Fortschritte in den Verhandlungen bis zur Wochenmitte dürfte jedenfalls etwas verfrüht gewesen sein.