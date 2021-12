Gleichzeitig habe sich die Moderierung der wöchentlichen Inflationsraten als vorübergehend erwiesen: Auch im November habe die Inflationsrate mit 8,4% yoy oberhalb der Erwartungen der Zentralbank gelegen. Das sollte dazu führen, dass die Zentralbank bei Ihrer nächsten Sitzung am 17. Dezember weiterhin hawkish bleibe und sich für eine deutliche Leitzinsanhebung um 100 Bp auf dann 8,50% entscheide. Die Indikatoren der Monate Oktober und November würden zwar zeigen, dass die Corona-Welle Spuren in der Konsumaktivität und im Dienstleistungssektor hinterlassen habe. Die Indikatoren aus dem Produktionssektor seien allerdings robust gewesen, unterstützt von der Ölfördermengenausweitung durch OPEC+. Die Corona-Restriktionen seien allerdings nur von kurzer Dauer gewesen, und eine vorübergehende Konjunkturdelle dürfte die Zentralbank nicht in ihrer Entscheidung beeinflussen.



Nach dem ersten Lockdown 2020 seien die pandemiebedingten Beschränkungen in Russland im internationalen Vergleich gering ausgefallen, sodass die Corona-Pandemie für die Konjunkturentwicklung trotz der vergleichsweise geringen Impfquote von rund 30% eine kleinere Rolle spiele. Nachdem die Nachkrisenerholung abgeschlossen sei, würden die Analysten die Rückkehr zu einem niedrigen Wachstum erwarten, wie es aufgrund struktureller Probleme vor der Pandemie zu verzeichnen gewesen sei.



Das Risiko weiterer internationaler Sanktionen gegen Russland bleibe imminent. Russland habe sich aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen aber bereits auf eine mögliche Isolation vorbereitet. Die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel. Dank der konservativen Fiskalpolitik der Vergangenheit verfüge Russland über fiskalische Puffer (ca. 12% des BIP) und könne sich auch eine leichte Lockerung der strikten fiskalischen Regeln leisten.



Deshalb dürften nach Einschätzung der Analysten erst "nukleare" Sanktionen wie z.B. ein Verbot von Ölexporten oder von US-Dollar-Transaktionen, Ausschluss aus internationalen Zahlungssystemen oder ein allgemeines Verbot zum Halten russischer Staatsanleihen durch US-Investoren deutliche Auswirkungen auf die Bonität des Landes haben, auch wenn die Eskalation der Beziehungen mit dem Westen sich bereits heute negativ auf die Wirtschaftsperspektiven auswirke. Solch harte Sanktionen wären bei einer direkten militärischen Invasion Russlands in die Ukraine zu erwarten, diese sei allerdings aus Sicht der Analysten ein Risikoszenario mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. (10.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Russland steht erneut im Zentrum einer geopolitischen Krise, so die Analysten der DekaBank.Seit mehreren Wochen würden die westlichen Geheimdienste vor einer hohen Konzentration russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine warnen, die auf die Vorbereitung einer militärischen Invasion hindeuten könnten. Die USA würden sich um eine Eindämmung der Krise bemühen, einerseits über diplomatischen Kanäle, wie das Biden-Putin-Gespräch am 7. Dezember, andererseits über die Androhung erheblicher Sanktionen im Falle einer militärischen Eskalation. Aus Sicht der Analysten handele es sich seitens Russland eher um eine Drohkulisse für eine Wiederaufnahme der Diskussion über eine aus russischer Sicht äußerst unerwünschte mögliche militärische NATO-Präsenz in der Ukraine.