Die Russische Zentralbank sei von der Inflationsentwicklung, die bereits im Oktober unter ihr Ziel von 4% yoy gesunken sei, überholt worden und habe im Oktober den Leitzins um 50 Bp statt den erwarteten 25 Bp auf nun 6,50% gesenkt. Über die künftige Geldpolitik wolle die Zentralbank abhängig von der Preis- und Fiskalpolitik entscheiden. Da die Inflationsrate um die Jahreswende weiter deutlich Richtung 3% yoy zurückgehen dürfte, biete sie eine Grundlage für eine weitere geldpolitische Lockerung. Die Wachstumsbeschleunigung im dritten Quartal dürfte der Lockerung nicht im Wege stehen. Die Analysten der DekaBank würden bereits im Dezember die nächste Leitzinssenkung erwarten, dieses Mal allerdings nur um 25 Bp, und in 2020 zwei weitere Lockerungsschritte.



Das Wachstumspotenzial Russlands sei wegen der demografischen Entwicklung und der niedrigen Produktivitätssteigerungen mit ca. 1,5% verhalten. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.



Das politische Risiko, das mit einer potenziellen drastischen Verschärfung der US-Sanktionen einhergehe, dominiere bei der Bonitätseinschätzung. Bisher unterliege nur ein Teilsegment des russischen Anleihemarktes den US-Sanktionen, nämlich Erstemissionen der Fremdwährungsanleihen des russischen Staates, was die negativen Auswirkungen auf die Finanzierungsfähigkeit Russlands deutlich reduziere. Die Entscheidung Dänemarks, den Bau der "Nord Stream 2"-Pipeline in ihrem Gewässer zu erlauben, dürfte die Diskussion um mögliche US-Sanktionen gegen die Gaspipeline anheizen.



Der positive Ratingtrend halte trotz des Sanktionsrisikos an. Die Leistungsbilanz- und Haushaltsüberschüsse würden die Widerstandsfähigkeit des russischen Staates gegenüber der Verschärfung von Sanktionen erhöhen, solange die Maßnahmen punktuell seien. Wenn jedoch die derzeit in den USA diskutierten extremen Maßnahmen (z.B. das Verbot für Dollargeschäfte einiger Geschäftsbanken) entgegen unserer Einschätzung umgesetzt werden sollten, würde dies zu Turbulenzen und Ratingherabstufungen führen, so die Analysten der DekaBank. Die hohe Gesprächsbereitschaft, die die Ukraine durch die Anerkennung der "Steinmeier-Formel" und die Truppenentflechtung an der Ostukraine-Front gezeigt habe, stimme optimistisch für die Wiederaufnahme der Verhandlungen im Normandie-Format (Ukraine, Russland, Deutschland, Frankreich) um die Zukunft der Donbass-Region. Doch die Hürden für eine Einigung seien sehr hoch, weshalb die Analysten der DekaBank nicht mit einem baldigen Ende des Sanktionsregimes mit dem Westen rechnen würden. (Ausgabe vom 13.11.2019) (15.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Wachstum des realen Bruttoinlandsproduktes in Russland im dritten Quartal betrug nach der ersten offiziellen Schnellschätzung 1,7% gegenüber dem Vorjahr, was im Vergleich zum zweiten Quartal einer Beschleunigung der Wirtschaftsdynamik entspricht, so Daria Orlova von der DekaBank.Das Wachstum habe etwas oberhalb der Erwartungen der Analysten der DekaBank (1,6%) gelegen und bedeute insbesondere für 2020 Aufwärtsrisiken für ihre derzeitige Konjunkturprognose. Im Oktober, dem ersten Monat des neuen Quartals, habe sich der Einkaufsmanagerindex im Verarbeitenden Gewerbe, der im September mit 46,3 Punkten auf das niedrigste Niveau seit 2009 gefallen sei, etwas erholen können, liege mit 47,2 Punkten jedoch weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Stimmung im Dienstleistungssektor habe sich ebenfalls verbessert. Dies dürfte positive Wachstumsraten auch im letzten Quartal 2019 untermauern. Doch die Einkommensentwicklung sei seit der letzten Krise 2014/15 sehr schwach und lasse keine starke Konsumdynamik zu, zumal insbesondere in der ersten Hälfte 2019 die Mehrwertsteueranhebung belastet habe. Die Ausführung der Nationalprojekte (priorisierte Entwicklungsbereiche für fünf Jahre ab 2019, u.a. Infrastruktur, Bildung und Gesundheitswesen, Digitalisierung) verlaufe langsamer als zuvor angenommen und dürfte erst 2020 eine wachstumsfördernde Wirkung entfalten.