Wien (www.aktiencheck.de) - Russlands Aktienmarkt gehörte 2021 lange Zeit zu den Top-Märkten, gab jedoch seit Mitte November kräftig nach, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management in einer aktuellen Ausgabe von "em-report".Volkswirtschaftlich sehe sich Russland altbekannten Herausforderungen gegenüber: Demografie, Arbeitskräftemangel in etlichen Bereichen, restriktive Geld- und Fiskalpolitik, strukturelle Probleme. Weiterhin niedrige Impfraten und anhaltend hohe (wenn auch deutlich reduzierte) Neuinfektionen würden die Situation erschweren. Positiv für die Wirtschaft seien der weiterhin hohe Ölpreis und die Situation bei Staatsfinanzen und Auslandsverschuldung. Abzuwarten sei, wie schnell und wie gut die durch die Pandemie verschobenen Investitionsprojekte angegangen würden. Die aktuelle Konfrontation mit der NATO und der Ukraine könnte Moskau weiterhin den Fokus auf Stabilität und einen maximalen Schutz vor etwaigen neuerlichen Sanktionen legen lassen.Unterdessen wachse das Risiko einer militärischen Eskalation an der russisch-ukrainischen Grenze. Beide Seiten würden sich gegenseitig beschuldigen, so genannte "false flag"-Operationen zu planen, die dann als Vorwand für eigene "Gegenmaßnahmen" dienen sollten. Die angekündigte Evakuierung von amerikanischen Familienangehörigen des diplomatischen Personals der USA aus der Ukraine sei diesbezüglich kein ermutigendes Zeichen und deute nicht auf Deeskalationsbereitschaft in Washington hin. Bemerkenswert sei, dass die Europäer bislang nichts dergleichen initiiert hätten. Im Gegenteil, jüngste Töne, vor allem aus Deutschland, hätten schon etwas ermutigender in Richtung Entspannung und eines echten konstruktiven Dialogs geklungen. Zu hoffen sei, dass auf allen Seiten Vernunft obsiege, denn die Situation berge das Potenzial für gewaltige Fehlkalkulationen bei allen Beteiligten mit kaum absehbaren Folgen. (em-report Januar 2022) (31.01.2022/ac/a/m)