Die gestrige Rally sei im Wesentlichen von Big-Tech-Werten angeführt worden. Im aktuellen Marktumfeld sollten diese weiterhin die erste Wahl sein. Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) etwa hätten gestern zwischen rund 2 und 4% zugelegt. Alle vier Konzerne seien absolute Cash-Maschinen und wenig bis kaum vom Russland-Geschäft abhängig. Alle fünf Unternehmen würden weniger als 1% ihrer Gesamtumsätze in Russland generieren.



Ähnliches lasse sich auch über Chip-Konzerne wie etwa AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD), TSMC (ISIN: US8740391003, WKN: 909800, Ticker-Symbol: TSFA, NYSE-Symbol: TSM), Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) oder NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) sagen, deren Russland-Erlöse kaum nennenswert im Vergleich zum Gesamtumsatz seien. Zumal sie angesichts des weltweiten Chip-Mangels schnell neue Abnehmer finden dürften. Allerdings seien diese mehr auf russische und ukrainische Rohstoffimporte, wie etwa den Import von Palladium, Mineralien und Edelgasen, angewiesen.



Viele Chip-Konzerne, darunter auch Intel, TSMC und Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU), hätten aber bereits bekräftigt, dass der geopolitische Konflikt sich nicht stark auf ihr operatives Geschäft auswirken dürfte. Grund: Nach der Krim-Krise im Jahr 2014 und dem Handelsstreit zwischen USA und China (2018) hätten die Unternehmen angefangen, ihre Lieferketten und Produktionsstandorte regional zu diversifizieren.



So traurig der Konflikt in Osteuropa auch sei, Anleger müssten sich nun auf die neuen globalen makroökonomischen Bedingungen einstellen und nach Qualitätsaktien mit einem geringen Russland-Exposure Ausschau halten. Dazu würden insbesondere die oben erwähnten Big-Tech-Titel gehören. (25.02.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wegen dem Krieg in Ukraine kam es zu neuen Verwerfungen an den weltweiten Börsen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gestern hätten die US-Märkte aber überraschend zu einer starken Gegenbewegung angesetzt. Beim S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) etwa habe das Kursplus seit dem Tagestief knapp 4% betragen. Die Anleger würden sich nun fragen, bei welchen Aktien sie wieder einsteigen sollten.