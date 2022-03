Über die Ziele Putins und seiner Militärs könnten keine Zweifel mehr bestehen: Russland wolle die Ukraine vollständig einnehmen. Dies habe unter anderem ein von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria vorproduzierter und versehentlich am 26. Februar 2022 online veröffentlichter Artikel offenbart, der zwar kurz darauf wieder gelöscht worden sei, über den jedoch unter anderem die "Neue Zürcher Zeitung" am 7. März 2022 berichtet habe. Der Artikel habe den Sieg Russlands über das Nachbarland gefeiert und klargestellt, die Ukraine werde nun "umgebaut, neu gegründet und zurück zu ihrem natürlichen Zustand als Teil der russischen Welt gebracht". Dies sollte all jenen Putin-Verstehern endlich die Augen öffnen, die es auch bei uns am linken und paradoxerweise ebenfalls am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums nach wie vor gibt, so Dr. Holger Schmitz von der SCHMITZ & PARTNER AG.



Klar sei auch: Die Anbahnung des Einmarsches habe gezeigt, dass Putin alleine mit diplomatischen Mitteln nicht beizukommen sei. Daher könnten Verhandlungen mit Russland nur aus einer Position der Stärke heraus erfolgreich sein. Hierfür erforderlich sei somit eine militärische Entschlossenheit der westlichen Staaten.



Wie prekär die wirtschaftliche und finanzielle Lage im Lande Putins bereits jetzt sei, zeige die jüngste Entwicklung bei russischen Staatsanleihen. Viele dieser Papiere sollten nur noch in Rubel bedient werden - darunter auch solche, bei denen eine Option zur Währungswandlung vertraglich eigentlich nicht gegeben sei. Der Wert des Rubel jedoch habe sich in den vergangenen Wochen gedrittelt. Somit handle es sich hierbei letztendlich um nichts anderes als einen Zahlungsausfall, von dem auch hiesige Investoren betroffen sein dürften. Und es offenbare, wohin sich das Land unter der Führung Putins bewege: Zu einem totalitären Staat, der international isoliert sei und dessen Bevölkerung in zunehmender Armut lebe. Zugespitzt könnte man auch sagen, dass sich Russland zu einem neuen Nordkorea entwickle.



Aber auch der grausamste Krieg ende irgendwann mit einem Friedensabkommen oder zumindest mit einem Waffenstillstand. Und diese Entwicklung dürften die internationalen Aktienbörsen mit entsprechenden Kursbewegungen vorwegnehmen.







Brione sopra Minusio (www.aktiencheck.de) - Das von Wladimir Putin geführte russische Regime hat einen ungerechtfertigten Angriffskrieg gegen die selbstständige und unabhängige Ukraine gestartet, so Dr. Holger Schmitz, Vorstand der SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement.Genau wie 1999 in Tschetschenien und 2016 in Syrien befehle der russische Präsident seinem Militär offenbar rücksichtslose Flächenbombardements von Städten und härteste Gewalt gegen die ukrainische Zivilbevölkerung.