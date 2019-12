Die Regierung versuche, die schwache wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern. Bereits im Wahlkampf 2018 habe Staatspräsident Putin die Marschroute für die nächsten sechs Jahre vorgegeben: Steigerung des Wirtschaftswachstums über den globalen Durchschnitt, Reduzierung der Armut um die Hälfte, Erhöhung der Lebenserwartung. 13 "Nationale Entwicklungsprojekte" mit dem Schwerpunkt auf Infrastruktur, Gesundheit und Bildung seien auf den Weg gebracht worden, um diese Ziele zu erreichen.



Gleichzeitig solle der Staatshaushalt nicht überstrapaziert werden. Insgesamt seien weiterhin Haushaltsüberschüsse zu erwarten, die in Zukunft jedoch leicht rückläufig seien. Mit etwa 10% des BIP sei die Staatsverschuldung ausgesprochen niedrig. Die Regierung verfüge über einen Wohlfahrtsfonds, in den die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft fließen würden. Dieser habe ein Volumen von über 120 Mrd. US-Dollar (ca. 7% des BIP) erreicht.



Neben der Fiskalpolitik sei auch die Geldpolitik expansiv. Nachdem die Zentralbank 2019 ihren Leitzins in vier Schritten auf 6,5% reduziert habe, würden die Analysten der Helaba für 2020 noch eine weitere Zinssenkung erwarten. Den Investitionen habe das bisher aber keinen nennenswerten Schub verschaffen können. Dafür wäre vor allem eine Verbesserung des schwierigen Geschäftsumfelds (u. a. Korruption, hohe Importzölle) notwendig.







Die russische Wirtschaft wird 2020 mit 1,7% etwas stärker wachsen als im Vorjahr, was nicht darüber hinwegtäuschen soll, dass die Wachstumsraten seit 2013 insgesamt enttäuschend sind, so die Analysten der Helaba.Sei die russische Wirtschaft doch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrtausends mit durchschnittlich 5,5% pro Jahr gewachsen. Der private Konsum leide noch unter der Mehrwertsteuererhöhung Anfang 2019, die die Inflation auf fast 5% habe steigen lassen. Für 2020 würden die Analysten der Helaba einen Rückgang des Verbraucherpreisanstiegs auf 4,2% erwarten, was etwa dem Inflationsziel von 4% entspreche. Angesichts der nach wie vor bestehenden Sanktionen und der niedrigen Ölpreise sei auch von den Exporten wenig Unterstützung zu erwarten.