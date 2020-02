Die Änderungen würden darauf hindeuten, dass Putin zwar 2024 nach Ablauf seiner derzeitigen Amtszeit sein Amt als Präsident niederlegen, aber seine dominierende Rolle in einer anderen Funktion (z.B. als Präsident des Staatsrats) beibehalten werde. Die neue Regierung, angeführt vom früheren Leiter der Steuerverwaltung Michail Mischustin, ähnele in vielerlei Hinsicht der alten. Viele wichtige Minister - wie Finanzen, Auswärtige Angelegenheiten, Verteidigung, Inneres und Energie - hätten ihre Posten behalten. Die Ernennung von Andrej Beloussow, dem ehemaligen Wirtschaftsberater des Präsidenten und Erschaffer der "Nationalen Projekte", weise darauf hin, dass die staatlichen Investitionsprogramme das Kernstück der Wirtschaftspolitik Putins bleiben würden.



Insgesamt würden die Analysten der DekaBank nicht davon ausgehen, dass die Änderungen zu einer dramatischen wirtschaftspolitischen Wende führen würden, die die makroökonomische Stabilität gefährden könnte. Eine moderate Lockerung der fiskalischen Regel (entweder durch die Erhöhung der Ölpreisgrenze von den derzeit ca. 42 USD/Fass oder durch die Anlage eines Teils der Reservefondsmittel im Inland) könne allerdings angesichts des strukturell schwachen Wachstums nicht ausgeschlossen werden. 2019 sei die russische Wirtschaft gemäß der Erstschätzung um 1,3% yoy gewachsen, etwas oberhalb der Prognose der Analysten der DekaBank. Bergbau und Finanzdienstleistungen seien die stärksten Branchen gewesen. Im kommenden Jahr würden die Analysten der DekaBank aufgrund der zunehmenden Umsetzung der staatlichen Investitionsprogramme und der zusätzlichen Förderprogramme für Familien eine Wachstumsbeschleunigung auf 2,0% erwarten, wobei aufgrund der möglichen Coronavirus-Auswirkungen und der Revisionsanfälligkeit der historischen BIP-Wachstumsraten Abwärtsrisiken bestünden.



Das Wachstumspotenzial Russlands sei wegen der demografischen Entwicklung und der niedrigen Produktivitätssteigerungen mit ca. 1,5% verhalten. Das internationale Sanktionsregime verstärke Russlands wirtschaftliche Isolation.



Die Leistungsbilanz- und Haushaltsüberschüsse würden die Widerstandsfähigkeit des russischen Staates gegenüber der Verschärfung von Sanktionen erhöhen, solange die Maßnahmen punktuell seien. Im US-Präsidentschaftswahljahr 2020 werde Russland in Amerika unter besonderer Beobachtung stehen, was das Sanktionsrisiko seitens der USA eher erhöhe. Wenn die in den USA immer wieder diskutierten extremen Maßnahmen entgegen unserer Einschätzung umgesetzt werden sollten, würde dies zu Turbulenzen und Ratingherabstufungen führen, so die Analysten der DekaBank.







Im Januar fanden in der russischen Politik überraschenderweise große Veränderungen statt, so die Analysten der DekaBank.Der Rücktritt der Regierung Medwedjew und die Ernennung eines neuen Ministerpräsidenten seien wenige Stunden erfolgt, nachdem Präsident Putin in seiner Parlamentsrede am 15. Januar wesentliche Änderungen der Verfassung angekündigt habe. Die Verfassungsänderungen scheinen darauf abzuzielen, zusätzliche Kontrollen zwischen dem Präsidenten, dem Parlament und dem Verfassungsgericht zu schaffen und die Befugnisse des Präsidenten zu verringern, so die Analysten der DekaBank. Zu den wichtigsten Änderungen gehöre die Beschränkung künftiger Präsidenten auf nur zwei Amtszeiten. Das Parlament erhalte mehr Mitspracherecht bei der Regierungsbildung. Das Verfassungsgericht bekomme zwar zusätzliche Befugnisse bei der Ablehnung der Gesetzesentwürfe, seine Mitglieder könnten jedoch auch leichter vom Präsidenten ausgetauscht werden. Gleichzeitig solle der Staatsrat, der sich derzeit aus Gouverneuren und anderen Beamten zusammensetze und ausschließlich beratende Funktionen innehalte, ein neues konstitutionelles Staatsorgan werden, das für die Koordination und die strategische Ausrichtung des Landes zuständig sei. Diese Änderungen würden voraussichtlich bereits im Frühjahr ohne formelles Referendum in die Verfassung aufgenommen.