Während die Nord Stream 2 Sanktionen optional bleiben würden, ziele der Gesetzesentwurf auf Banken (mind. drei Finanzinstitute von der Liste, die die wichtigsten Finanzinstitute Russlands umfasse, inkl. deren möglicher Ausschluss von "special financing servicing services", sprich u.a. SWIFT) sowie persönliche Sanktionen gegen die Führung Russlands inkl. Präsident Putin. Transaktionen mit den russischen Staatsanleihen sollten verboten werden, jedoch erst ab den neu begebenen Tranchen, was die Auswirkungen auf die bestehenden Investitionen mildern sollte.



Der Russische Rubel habe in den turbulenten ersten Wochen des Jahres eine leichte Schwäche gezeigt, sei allerdings weit von Krisenniveaus der Vergangenheit entfernt. Aus der geopolitischen Lage ergebe sich damit bisher keine unmittelbare Notwendigkeit für die Russische Zentralbank, im unverminderten Tempo ihr Leitzinsanhebungszyklus fortzusetzen. Im Dezember hätten die Währungshüter den Leitzins um 100 BP auf 8,50% angehoben; für die kommende Sitzung im Februar würden die Analysten mit 50 BP einen deutlich kleineren Schritt und die Ankündigung eines baldigen Endes des Straffungszyklus erwarten.



Nach dem ersten Lockdown 2020 seien die pandemiebedingten Beschränkungen in Russland gering ausgefallen, sodass die COVID-19 für die Konjunktur trotz der geringen Impfquote eine kleinere Rolle spiele. Nachdem die Nachkrisenerholung abgeschlossen sei, würden die Analysten die Rückkehr zu dem niedrigen Potenzialwachstum auf Vor-Corona-Niveau erwarten.



Das Risiko weiterer internationaler Sanktionen gegen Russland bleibe imminent. Russland habe sich aufgrund des seit Jahren herrschenden Sanktionsregimes mit dem Westen aber bereits auf eine mögliche Isolation vorbereitet. Die Ausstattung mit internationalen Reserven sei komfortabel, und auch fiskalische Puffer seien vorhanden. Die Auswirkungen der Sanktionen im Gesetzesentwurf der US-Demokraten könnten unterschiedlich ausfallen, je nachdem wie viele Finanzinstitute tatsächlich in den Sanktionsfokus geraten würden.



Im Extremfall, in dem alle aufgelisteten Institute unter Sanktionen fallen würden, wären internationale Transaktionen erheblich eingeschränkt. "Mildere" Verläufe sollten die Zahlungsfähigkeit des Landes nicht erheblich beeinträchtigen. Die Verschlechterung der Beziehungen mit dem Westen wirke sich über fehlende Investitionen bereits heute negativ auf die Wirtschaftsperspektiven aus. (14.01.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei den Gesprächen der USA und der NATO mit Russland zur Beilegung der Krise um die Ukraine wurde diese Woche wie erwartet kein Durchbruch erzielt, so die Analysten der DekaBank.Die Forderung Russlands, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine rechtlich auszuschließen, stoße bei den westlichen Partnern auf strikte Ablehnung. Nachdem die Gespräche die Woche über eher als konstruktiv bezeichnet worden seien, hätten am 13. Januar die Aussagen des Vize-Außenministers Rjabkow stark verunsichert, Russland sehe keine Notwendigkeit für weitere Gespräche auf der bestehenden Grundlage. Trotz des harscheren Tons stünden in Russland die Signale wohl weiterhin auf Gesprächsbereitschaft. Laut Aussagen des Außenministers Lawrow warte man auf die schriftliche Stellungnahme der USA und NATO zu den Vorschlägen Russlands.Solange die diplomatischen Kanäle offen seien, dürfte eine kurzfristige militärische Eskalation in der Ukraine verhindert werden. Die geopolitischen Spannungen würden allerdings hoch bleiben, weil Russland den Druck auf den Westen aufrecht erhalten wollen dürfte. Nach Einschätzung der Analysten sei eine Invasion in der Ukraine für Russland sowohl international (strikte Sanktionen) als auch im Inland (Krieg mit Menschenopfern äußerst unpopulär) mit sehr hohen Kosten verbunden. Wie die Sanktionen der USA im Risikoszenario einer russischen Invasion in die Ukraine aussehen würden, zeige der Gesetzesentwurf der Demokraten im US-Senat.